ViuTV大戰TVB 同類綜藝節目下周一正面對撼

今次真是食定花生睇好戲！ViuTV今晚播出另類選美節目《造美人》及《調教你MIRROR》，無綫於是找來政府眼中的後生仔方力申孭飛，先安排他的《鬼上你架車》於晚上11點在J2播出，而下周一(14日)晚上10時半播出他有份主持的綜藝節目《死因有可疑》，與郭子豪、張秀文、何廣沛、游嘉欣等玩查案遊戲，首集嘉賓有周柏豪和鄭融，預告稱眾人要在兇案現場根據線索尋找兇手。

無獨有偶，ViuTV亦於同日同時段播出同類綜藝節目《嫌疑事件簿》，參與節目的有張建聲、陳凱詠(Jace)、談善言、黃溢濠、歐鎮灝、李炘頤、顧定軒、陳海寧、湯駿業、梁雍婷、米露迪、麗英及易健兒等。張建聲等晚上在IG表示明日舉行直播為節目做宣傳，而宣傳海報上寫住「鬥智推理！還原真相！以演技解開迷團！」

兩個節目都是以近期流行的「LARP」模式，亦即是Live-Action Role Play Game，玩家按照劇本內的線索，與組員一同解決案件，找出真兇還原真相。LARP先由歐美地區興起，之後中、韓、台亦隨之興起，韓國JTBC綜藝節目《Crime Scene》便是這類型的節目，深受觀眾歡迎。

如今兩台於同日同時段，推出同一樣節目，未播已有火藥味。過去劇集涉推理劇情都大受歡迎，相信這類綜藝節目一定吸引不少觀眾，但究竟觀眾揀無綫定ViuTV就拭目以待。

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