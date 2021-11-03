加強自我管理 防心血管病再病發

曾患心血管疾病如心臟病、中風等的患者，理論上應該知道如何管理自己的健康，可是最近「心血管病二級預防關注組」一項調查卻發現，患者及照顧者對三高的理想指標並不清楚，健康飲食習慣亦難以維持，增加再病發風險。

心血管病二級預防關注組由香港心臟專科學院、香港病人組織聯盟、香港復康會、新健社、聖雅各福群會及關心您的心組成。香港心臟專科學院前院長陳藝賢醫生表示，港人缺血性心臟病和中風發病率在亞太區位列第二，亦有年輕化趨勢，「更重要的是，研究指出心血管病曾病發的患者中，多達43%患者會在兩年內再病發。」

難維持健康飲食

心血管病二級預防關注組早前向心血管病患者及照顧者作問卷調查，共訪問了551名患者及264名照顧者。受訪者平均在10年前第一次心血管病病發，43%曾腦中風、28%人有冠心病。陳藝賢指，「調查結果發現，多達45%人沒有持續實行健康飲食和生活習慣，即低鹽油糖、高纖和零反式脂肪飲食、戒煙和每星期150分鐘中等強度運動習慣，而當中近半沒有遠離三高食物。他們誤以為有按時用藥便可(51%)，也有人感難以持續實行(36%)。」

另一個大問題是八成至接近全部患者和照顧者，未能正確指出理想的三高水平，影響自我管理病情能力。而可減入院風險、增加存活率的復康治療，亦只有56%患者曾參加。

一人患病影響家庭

關於患者和照顧者的壓力，調查也發現六至七成患者對突發事情感不安、感到焦慮、有很多困難未能克服。照顧者方面，幾近九成人常感身心疲累、情緒需要適應。香港復康會專職醫療暨基層醫療服務主管吳玉敏解釋，「心血管病患者病發或致身體殘疾而未能工作或學習，家人或需棄工作及學業照顧患者，影響整個家庭。若再病發，情況或會更差，患者和照顧者的壓力將更大。再者，多達六成照顧者是『以老護老』，自己的體力、健康狀況或帶來更大照顧壓力。」

增撥資源加強復康

針對心血管病的二級預防，陳藝賢認為患者應加強自我管理，減低再發病的風險，醫護人員亦應想辦法引發患者維持良好習慣的動力；另外，政府雖已訂立預防心血管疾病的目標，但預防再病發的著墨較少，期望政府可再進一步，加強二級預防、復康方面，並讓市民提升關注度。吳玉敏亦希望政府可增撥資源，加強與社區復康合作，讓更多患者可積極參與復康治療；並增加對照顧者的支援，如增加緊急託管和上門照顧的服務名額等。

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