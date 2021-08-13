《新世紀福爾摩斯》房東太太離世 享年84歲

在被稱為神劇的《新世紀福爾摩斯》(Sherlock)中，飾演房東太太「Mrs.Hudson」的英國演員Una Stubbs在家中去世，享年84歲。

《英國廣播公司》(BBC)報道，Una Stubbs的家人在聲明中表示，「媽媽在家人的陪伴下，於愛丁堡安靜地去世了，在這個艱難悲傷的時刻，我們希望保存一點隱私，盼望外界理解。」報道又透露，Una Stubbs在離世之前，已經病了好幾個月，但未有透露是甚麼疾病。

貝克街最迷人的那道光熄滅了

「貝克街最迷人的那道光熄滅了……」《新世紀福爾摩斯》的作者Steven Moffat在社交網站悼念Una Stubbs，大讚她是如此有才華、善良、友善、有趣的人，並形容「她是福爾摩斯中，不可取代的心臟和靈魂。」

與她合作超過20年的經紀人Rebecca Blond表示，她會非常非常想念Una Stubbs，且會永遠記得她。

Una Stubbs是舞蹈演員出身，在1963年以歌舞電影《Summer Holiday》嶄露頭角，演員生涯作品無數，不過，近年來最為人所知的，莫過於班尼狄甘巴貝治主演的《新世紀福爾摩斯》一劇，她所飾演房東太太Mrs. Hudson的角色，讓人留下深刻印象。