《羊村》系列繪本涉挑動仇恨 警國安處拘言語治療師總工會5幹事

警方國安處昨拘捕5名「香港言語治療師總工會」成員，當中包括正、副主席及司庫等，指他們涉嫌「串謀發布煽動刊物」，違反《刑事罪行條例》，凍結工會約16萬元。國安處高級警司李桂華於記者會中展示《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》3本涉案刊物，解釋行動原因，指3本系列式的兒童繪本內容針對政府，挑動仇恨，尤其向兒童灌輸反政府主張，並籲持有繪本市民丟棄，亦不應派發，並會繼續調查有否學校流傳相關繪本。

警方國安處昨於各區拘捕2男3女，年齡介乎25至28歲，各人為「香港言語治療師總工會」的幹事，包括正、副主席、秘書等，李桂華指他們涉犯「串謀煽動煽惑意圖罪」，違反《刑事罪行條例》第9及10條；國安處於他們的寓所、工作地點及會址檢獲550本涉案繪本、傳單等，亦將工會約16萬元資金凍結。

李桂華指，該工會的成立背景與案情有關，「我哋嘅目標都係一致，就係擺脫不停企圖干涉，同埋蠶食香港內政嘅魔爪，建立屬於我們的真香港」、「只要一息尚存，我哋都要抗爭到底」，李相信公眾都知該工會的會務為何。他認為，《羊村》系列繪本透過漫畫，將孩童理解不到的政治議題包裝，「美化一啲違法行為」、「英雄化12個逃犯」，批評工會透過專業，向家長及兒童灌輸反政府主張。



繪本以社運為故事背景

3本涉案繪本於2020年6月至今年3月出版，《羊村守衛者》為首本出刊的繪本，李桂華指該繪本以2019年反修例運動作故事背景，繪本內有時序表對應故事及反修例運動，並以狼羊比喻內地及本地人，「啲狼就希望佔領我哋成條村，食晒入邊啲羊」、「有啲鋪咗羊皮之後就入咗嚟香港，令到佢哋嘅生活就唔好，呢個係主要嘅」。而《羊村十二勇士》與《羊村清道夫》，則分別以「12港人事件」及醫護罷工要求封關為背景。



批宣傳歪理激發仇恨

李桂華表示，繪本中的狼要殺羊，「佢對於我哋嘅司法制度，係希望引成一啲人哋嘅憎惡」，他質疑繪本內容未有反映事實，只是希望針對政權製造仇恨。李又引述副教育局長蔡若蓮曾籲校方切勿採用相關繪本作教材，惟該工會未有理會，繼續出版第三本繪本，並再次質疑該工會選擇未有太多人關注的議題，出版的唯一目的「希望挑起呢個仇恨，令到社會繼續紛亂」。言語治療師總工會曾於今年6月在書局舉辦親子讀書會，李認為目的在於宣傳歪理「激發一啲仇恨」。



促家長丟棄繪本

至於執法準則為何，李桂華指仍須調查印刷方，「係咪知情情況下去做」；單純管有繪本者「睇唔到有任何情況」，惟建議家長盡快棄置；亦勸喻有分派送者停止，有需要可尋求警方協助，警方亦會將其列為證人。李強調，「批評政府完全無問題」，最重要是不能有煽動意圖，「例如會令到啲人對於政府嘅憎恨」，並再指《羊村》系列經常提及「食咗啲羊」、「會殺咗佢」、「會霸佢啲地方」等，「同個故仔其實無乜關係」，只會增加憎恨。他認為，只要創作時避免《刑事罪行條例》第9條涵蓋的煽動意圖就安全。



書商質疑「煽動」標準不清

出版社「山道文化」創辦人楊子俊認為「煽動」的界線模糊，很多書籍都會批評時政，例如指出政府作出甚麼有問題的政策，或者提出政見等。他認為，警方雖然口說可以批評政府，惟煽動仇恨或善意批評「好主觀」，有時可能只想為事情好，想推動政府改變，亦可被視作煽動仇恨。