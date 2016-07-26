Am730
Am730
Am730
Am730
News
《羊村》系列繪本涉挑動仇恨 警國安處拘言語治療師總工會5幹事
24 分前
#Hashtags
羊村系列言語治療師工會港區國安法香港警察李桂華挑動仇恨反政府
《羊村》系列繪本涉挑動仇恨 警國安處拘言語治療師總工會5幹事
news-images

警方國安處昨拘捕5名「香港言語治療師總工會」成員，當中包括正、副主席及司庫等，指他們涉嫌「串謀發布煽動刊物」，違反《刑事罪行條例》，凍結工會約16萬元。國安處高級警司李桂華於記者會中展示《羊村守衛者》、《羊村十二勇士》及《羊村清道夫》3本涉案刊物，解釋行動原因，指3本系列式的兒童繪本內容針對政府，挑動仇恨，尤其向兒童灌輸反政府主張，並籲持有繪本市民丟棄，亦不應派發，並會繼續調查有否學校流傳相關繪本。

警方國安處昨於各區拘捕2男3女，年齡介乎25至28歲，各人為「香港言語治療師總工會」的幹事，包括正、副主席、秘書等，李桂華指他們涉犯「串謀煽動煽惑意圖罪」，違反《刑事罪行條例》第9及10條；國安處於他們的寓所、工作地點及會址檢獲550本涉案繪本、傳單等，亦將工會約16萬元資金凍結。

李桂華指，該工會的成立背景與案情有關，「我哋嘅目標都係一致，就係擺脫不停企圖干涉，同埋蠶食香港內政嘅魔爪，建立屬於我們的真香港」、「只要一息尚存，我哋都要抗爭到底」，李相信公眾都知該工會的會務為何。他認為，《羊村》系列繪本透過漫畫，將孩童理解不到的政治議題包裝，「美化一啲違法行為」、「英雄化12個逃犯」，批評工會透過專業，向家長及兒童灌輸反政府主張。


繪本以社運為故事背景
3本涉案繪本於2020年6月至今年3月出版，《羊村守衛者》為首本出刊的繪本，李桂華指該繪本以2019年反修例運動作故事背景，繪本內有時序表對應故事及反修例運動，並以狼羊比喻內地及本地人，「啲狼就希望佔領我哋成條村，食晒入邊啲羊」、「有啲鋪咗羊皮之後就入咗嚟香港，令到佢哋嘅生活就唔好，呢個係主要嘅」。而《羊村十二勇士》與《羊村清道夫》，則分別以「12港人事件」及醫護罷工要求封關為背景。

批宣傳歪理激發仇恨
李桂華表示，繪本中的狼要殺羊，「佢對於我哋嘅司法制度，係希望引成一啲人哋嘅憎惡」，他質疑繪本內容未有反映事實，只是希望針對政權製造仇恨。李又引述副教育局長蔡若蓮曾籲校方切勿採用相關繪本作教材，惟該工會未有理會，繼續出版第三本繪本，並再次質疑該工會選擇未有太多人關注的議題，出版的唯一目的「希望挑起呢個仇恨，令到社會繼續紛亂」。言語治療師總工會曾於今年6月在書局舉辦親子讀書會，李認為目的在於宣傳歪理「激發一啲仇恨」。
 

news-images
李桂華指《羊村系列》部分問題◣希望挑起呢個仇恨，令到社會繼續紛亂 美化一啲違法行為 英雄化12個逃犯
 news-images
李桂華展示《羊村》系列繪本及其他證物。(莊振邦攝)

促家長丟棄繪本
至於執法準則為何，李桂華指仍須調查印刷方，「係咪知情情況下去做」；單純管有繪本者「睇唔到有任何情況」，惟建議家長盡快棄置；亦勸喻有分派送者停止，有需要可尋求警方協助，警方亦會將其列為證人。李強調，「批評政府完全無問題」，最重要是不能有煽動意圖，「例如會令到啲人對於政府嘅憎恨」，並再指《羊村》系列經常提及「食咗啲羊」、「會殺咗佢」、「會霸佢啲地方」等，「同個故仔其實無乜關係」，只會增加憎恨。他認為，只要創作時避免《刑事罪行條例》第9條涵蓋的煽動意圖就安全。


書商質疑「煽動」標準不清
出版社「山道文化」創辦人楊子俊認為「煽動」的界線模糊，很多書籍都會批評時政，例如指出政府作出甚麼有問題的政策，或者提出政見等。他認為，警方雖然口說可以批評政府，惟煽動仇恨或善意批評「好主觀」，有時可能只想為事情好，想推動政府改變，亦可被視作煽動仇恨。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/《羊村》系列繪本涉挑動仇恨-警國安處拘言語治療師總工會5幹事-277065
#Hashtags
羊村系列言語治療師工會港區國安法香港警察李桂華挑動仇恨反政府

MIRROR╳ERROR今現身屯門市廣場 粉絲隔夜霸位 酒店房價升

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
MIRROR╳ERROR今現身屯門市廣場 粉絲隔夜霸位 酒店房價升
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多