《魔戒》劇照首曝光 明年9月播放

串流平台Amazon於2年前宣布開拍劇集版《魔戒》(The Lord of the Rings),全球魔戒迷引頸以待。《魔戒》官網昨日釋出首劇照,一位身穿白袍的人物在草地凝視日落景象,細看下畫面有兩棵發光樹,應是小說中提及的「維林諾雙聖樹」,聖樹被毒死後,最後一朵花變成太陽和月亮。Amazon於官方IG表示,首集故事背景於「第二紀元」(The Second Age),即電影系列的三千多年前。《魔》劇將分5季播出,據聞首季已耗資4.6億美元(約35億港元),預計明年9月2月上架。