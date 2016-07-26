「香江第一健筆」林行止宣布《信報》專欄擱筆

有「香江第一健筆」之稱、《信報》創辦人林行止宣布停寫約24年的《信報》專欄。

林行止今天以題為《制度有異股市殊途 嚴守法度港股永生》在《信報》專欄中加插小題向讀者道別，並向《信報》的編輯和員工道謝。他說自己在《信報》不同崗位工作了48年27天，形容道別是「在健康條件尚可，在大環境仍有選擇自由之下作出的自由選擇」，自己在「過去近半世紀能暢所欲言，直敍胸懷，但願往後亦能舒心適意過日子」。

指香港市場已與自由市場失聯

在談論港股及股市方面，林行止指「世局已變，以美國為主，奉行自由市場的資本國家股市」，跟曾經是「最自由放任」的香港市場已經「失聯」，認為「主因大家心裏明白」，是「政府有形之手間接介入市場」。他認為，西方市場長期必然是上揚，但這一切已同香港「脫鈎」。

他又以北京整頓掌握「大數據」的電商巨企，令香港及內地股市場應聲下跌為例，指這種「由上而下，不作公開諮詢、不理行業反應」的做法，即「所謂陷入『列寧主義陷阱』的施政」，已經成為香港股市的新常態，再加上中美交惡，印太地區局勢緊張，資金逃到長期向上的自由市場「可能性大於一切」，但只要證監機構仍能不受政治干預，港股仍然有可能健康發展，甚至在「數字人民幣」的成功運作下，別樹一幟。

原名林山木的林行止，於1973年與妻子等創辦《信報》，1973年至1996年末的24年，每天在信報撰寫《政經短評》，被譽為「香江第一健筆」，在1997年初他停寫社論，轉寫內容不局限於政治經濟的《林行止專欄》。