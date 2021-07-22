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【友里蹤跡】耆跡支援系列──保安篇
資料由賽馬會耆智園提供
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賽馬會耆智園腦退化長者友里蹤跡香港賽馬會慈善信託基金聖雅各福群會香港科技大學
【友里蹤跡】耆跡支援系列──保安篇
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獨居的張伯患有腦退化症，女兒每天都會打電話問候父親。

有次女兒整天無法與張伯聯絡，十分擔心，因此留下電話請「看更」見到張伯回家便通知她，不久接到「看更」「報平安」後總算放下心頭大石了。

「張小姐，今日張伯出完街，無啦啦跟人地入咗第二部𨋢，之後落番地下又搭咗另一部，來回幾次，我問佢做咩遊𨋢河，佢先話唔記得自己住邊度，所以諗住跟人行會搵到屋企。我驚佢蕩失路，已經送咗佢番屋企，不過想話聲你聽。」

張小姐道謝後急急趕到張伯家中，了解張伯迷路後的情況。

腦退化症人士偶爾會忘記時間及迷路；加上短期記憶較差，或會忘記自己所住的樓層及單位號碼，同時亦容易因迷路產生疑惑和焦慮。

一般而言，保安員最能掌握住戶動向，留意有沒有異常情況。所以如果你是保安員，而任職的大廈有長者居住，請多加慰問和多些留意，當他們出現以下情況，你可以伸出援手：

  • 在樓下焦慮徘徊，表現緊張、擔心甚至驚慌
  • 問你如何回家
  • 告訴你忘記自己為甚麼外出
  • 告訴你忘記大廈密碼，忘記自己所住樓層或單位號碼
  • 傾談時告訴你要去買東西，但又告訴你忘記了自己要買甚麼
  • 深夜獨自外出

賽馬會耆智園及聖雅各福群會繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：：
查詢及登記：*
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307

日期

時間

地點

8月14日（六）

10:00 – 12:15

賽馬會耆智園

沙田亞公角街27號

 

查詢及索取「守護蹤」*：
聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818

日期

時間

地點

7月24日（六）

10:00 – 13:00

賽馬會平行心間 - 聖雅各福群會

柴灣道利眾街24號東貿廣場35樓A室

（鄰近柴灣地鐵D出口）

7月24日（六）

14:00 – 16:30

聖雅各福群會青萌綜合服務中心

勵德邨村榮樓5座2樓

8月7日（六）

14:30 – 16:30

郭子健議員辦事處

青衣長宏邨宏善樓地下C翼

*請預先登記 

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構                
賽馬會耆智園

合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】耆跡支援系列──保安篇-277033
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