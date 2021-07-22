【友里蹤跡】耆跡支援系列──保安篇

獨居的張伯患有腦退化症，女兒每天都會打電話問候父親。
有次女兒整天無法與張伯聯絡，十分擔心，因此留下電話請「看更」見到張伯回家便通知她，不久接到「看更」「報平安」後總算放下心頭大石了。
「張小姐，今日張伯出完街，無啦啦跟人地入咗第二部𨋢，之後落番地下又搭咗另一部，來回幾次，我問佢做咩遊𨋢河，佢先話唔記得自己住邊度，所以諗住跟人行會搵到屋企。我驚佢蕩失路，已經送咗佢番屋企，不過想話聲你聽。」
張小姐道謝後急急趕到張伯家中，了解張伯迷路後的情況。
腦退化症人士偶爾會忘記時間及迷路；加上短期記憶較差，或會忘記自己所住的樓層及單位號碼，同時亦容易因迷路產生疑惑和焦慮。
一般而言，保安員最能掌握住戶動向，留意有沒有異常情況。所以如果你是保安員，而任職的大廈有長者居住，請多加慰問和多些留意，當他們出現以下情況，你可以伸出援手：
- 在樓下焦慮徘徊，表現緊張、擔心甚至驚慌
- 問你如何回家
- 告訴你忘記自己為甚麼外出
- 告訴你忘記大廈密碼，忘記自己所住樓層或單位號碼
- 傾談時告訴你要去買東西，但又告訴你忘記了自己要買甚麼
- 深夜獨自外出
賽馬會耆智園及聖雅各福群會繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：：
查詢及登記：*
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307
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日期
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時間
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地點
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8月14日（六）
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10:00 – 12:15
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賽馬會耆智園
沙田亞公角街27號
查詢及索取「守護蹤」*：
聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818
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日期
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時間
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地點
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7月24日（六）
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10:00 – 13:00
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賽馬會平行心間 - 聖雅各福群會
柴灣道利眾街24號東貿廣場35樓A室
（鄰近柴灣地鐵D出口）
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7月24日（六）
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14:00 – 16:30
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聖雅各福群會青萌綜合服務中心
勵德邨村榮樓5座2樓
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8月7日（六）
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14:30 – 16:30
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郭子健議員辦事處
青衣長宏邨宏善樓地下C翼
*請預先登記
「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html
捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金
主辦機構
賽馬會耆智園
合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學