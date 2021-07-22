【友里蹤跡】耆跡支援系列──保安篇

獨居的張伯患有腦退化症，女兒每天都會打電話問候父親。

有次女兒整天無法與張伯聯絡，十分擔心，因此留下電話請「看更」見到張伯回家便通知她，不久接到「看更」「報平安」後總算放下心頭大石了。

「張小姐，今日張伯出完街，無啦啦跟人地入咗第二部𨋢，之後落番地下又搭咗另一部，來回幾次，我問佢做咩遊𨋢河，佢先話唔記得自己住邊度，所以諗住跟人行會搵到屋企。我驚佢蕩失路，已經送咗佢番屋企，不過想話聲你聽。」

張小姐道謝後急急趕到張伯家中，了解張伯迷路後的情況。

腦退化症人士偶爾會忘記時間及迷路；加上短期記憶較差，或會忘記自己所住的樓層及單位號碼，同時亦容易因迷路產生疑惑和焦慮。

一般而言，保安員最能掌握住戶動向，留意有沒有異常情況。所以如果你是保安員，而任職的大廈有長者居住，請多加慰問和多些留意，當他們出現以下情況，你可以伸出援手：

在樓下焦慮徘徊，表現緊張、擔心甚至驚慌

問你如何回家

告訴你忘記自己為甚麼外出

告訴你忘記大廈密碼，忘記自己所住樓層或單位號碼

傾談時告訴你要去買東西，但又告訴你忘記了自己要買甚麼

深夜獨自外出

賽馬會耆智園及聖雅各福群會繼續舉行「守護蹤」派發日，讓有需要人士免費索取：：

查詢及登記：*

賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）

電話：6804-6307

日期 時間 地點 8月14日（六） 10:00 – 12:15 賽馬會耆智園 沙田亞公角街27號

查詢及索取「守護蹤」*：

聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）

電話：8105-5818

日期 時間 地點 7月24日（六） 10:00 – 13:00 賽馬會平行心間 - 聖雅各福群會 柴灣道利眾街24號東貿廣場35樓A室 （鄰近柴灣地鐵D出口） 7月24日（六） 14:00 – 16:30 聖雅各福群會青萌綜合服務中心 勵德邨村榮樓5座2樓 8月7日（六） 14:30 – 16:30 郭子健議員辦事處 青衣長宏邨宏善樓地下C翼

*請預先登記

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

捐助機構

香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構

賽馬會耆智園

合辦機構

聖雅各福群會、香港科技大學