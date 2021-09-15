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【友里蹤跡】耆跡支援系列──鄰居篇
資料由賽馬會耆智園提供
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賽馬會耆智園腦退化長者友里蹤跡香港賽馬會慈善信託基金聖雅各福群會香港科技大學
【友里蹤跡】耆跡支援系列──鄰居篇
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有一天，陳太在街市門口遇到住在隔壁、患有腦退化症的李婆婆。李婆婆拿著大包小包的餸菜在東張西望…

陳太：「李婆婆，落嚟買嘢呀？」
李婆婆：「係呀……你係……？」
陳太：「我係住你隔離A室嘅陳太呀！」
李婆婆：「喔！陳太，我想返屋企呀！行邊個方向先啱？」
陳太：「你想返屋企，不如我先打個電話俾你仔仔，話聲佢聽，然後同你一齊返去好唔好呀？」

「遠親不如近鄰」，作為鄰居，只要我們多走一步，就可以成為共建腦退化症友善社區的「同路人」。如你周邊有腦退化症的鄰居，不妨多加慰問和留意，在遇到以下情況時伸出援手：

  • 傾談時，如果發現長者鄰居未能清楚表達想法，提供兩至三個可能的答案讓他選擇。
  • 在街上遇到顯得茫然和不知所措的長者鄰居時，主動上前了解情況和提供協助，盡量別讓長者自行離開，這可能會增加他們走失的風險。
  • 如不清楚長者鄰居的家人有否注意到長者出現了腦退化症的徵狀，尋找合適的機會提醒其家人，但要避免長者在場，以免令他感到難受。
  • 與長者鄰居的家人交換電話號碼，以便遇上緊急情況時，馬上聯絡對方。

賽馬會耆智園及聖雅各福群由即日起至9月26日期間安排了「友里蹤跡」流動車巡行全港各區，藉此讓更多朋友認識「友里蹤跡」社區計劃的內容並呼籲大眾下載手機程式成為「耆跡天使」，以及方便有需要人士索取免費「守護蹤」電子裝置，為腦退化症人士照顧者提供更多地區及時段選擇。如有興趣申請「守護蹤」電子裝置，請參閱流動車路線圖，再聯絡賽馬會耆智園及聖雅各福群會預約。申請流程需時約30分鐘，名額有限，先到先得。

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：

https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

查詢及索取「守護蹤」*：
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307

聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818

*請預先登記

捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構                
賽馬會耆智園

合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】耆跡支援系列──鄰居篇-285097
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