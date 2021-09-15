【友里蹤跡】耆跡支援系列──鄰居篇
資料由賽馬會耆智園提供
【友里蹤跡】耆跡支援系列──鄰居篇
有一天，陳太在街市門口遇到住在隔壁、患有腦退化症的李婆婆。李婆婆拿著大包小包的餸菜在東張西望…
陳太：「李婆婆，落嚟買嘢呀？」
李婆婆：「係呀……你係……？」
陳太：「我係住你隔離A室嘅陳太呀！」
李婆婆：「喔！陳太，我想返屋企呀！行邊個方向先啱？」
陳太：「你想返屋企，不如我先打個電話俾你仔仔，話聲佢聽，然後同你一齊返去好唔好呀？」
「遠親不如近鄰」，作為鄰居，只要我們多走一步，就可以成為共建腦退化症友善社區的「同路人」。如你周邊有腦退化症的鄰居，不妨多加慰問和留意，在遇到以下情況時伸出援手：
- 傾談時，如果發現長者鄰居未能清楚表達想法，提供兩至三個可能的答案讓他選擇。
- 在街上遇到顯得茫然和不知所措的長者鄰居時，主動上前了解情況和提供協助，盡量別讓長者自行離開，這可能會增加他們走失的風險。
- 如不清楚長者鄰居的家人有否注意到長者出現了腦退化症的徵狀，尋找合適的機會提醒其家人，但要避免長者在場，以免令他感到難受。
- 與長者鄰居的家人交換電話號碼，以便遇上緊急情況時，馬上聯絡對方。
賽馬會耆智園及聖雅各福群由即日起至9月26日期間安排了「友里蹤跡」流動車巡行全港各區，藉此讓更多朋友認識「友里蹤跡」社區計劃的內容並呼籲大眾下載手機程式成為「耆跡天使」，以及方便有需要人士索取免費「守護蹤」電子裝置，為腦退化症人士照顧者提供更多地區及時段選擇。如有興趣申請「守護蹤」電子裝置，請參閱流動車路線圖，再聯絡賽馬會耆智園及聖雅各福群會預約。申請流程需時約30分鐘，名額有限，先到先得。
「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：
https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html
查詢及索取「守護蹤」*：
賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）
電話：6804-6307
聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）
電話：8105-5818
*請預先登記
捐助機構
香港賽馬會慈善信託基金
主辦機構
賽馬會耆智園
合辦機構
聖雅各福群會、香港科技大學
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/【友里蹤跡】耆跡支援系列──鄰居篇-285097