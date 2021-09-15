【友里蹤跡】耆跡支援系列──鄰居篇

有一天，陳太在街市門口遇到住在隔壁、患有腦退化症的李婆婆。李婆婆拿著大包小包的餸菜在東張西望…

陳太：「李婆婆，落嚟買嘢呀？」

李婆婆：「係呀……你係……？」

陳太：「我係住你隔離A室嘅陳太呀！」

李婆婆：「喔！陳太，我想返屋企呀！行邊個方向先啱？」

陳太：「你想返屋企，不如我先打個電話俾你仔仔，話聲佢聽，然後同你一齊返去好唔好呀？」

「遠親不如近鄰」，作為鄰居，只要我們多走一步，就可以成為共建腦退化症友善社區的「同路人」。如你周邊有腦退化症的鄰居，不妨多加慰問和留意，在遇到以下情況時伸出援手：

傾談時，如果發現長者鄰居未能清楚表達想法，提供兩至三個可能的答案讓他選擇。

在街上遇到顯得茫然和不知所措的長者鄰居時，主動上前了解情況和提供協助，盡量別讓長者自行離開，這可能會增加他們走失的風險。

如不清楚長者鄰居的家人有否注意到長者出現了腦退化症的徵狀，尋找合適的機會提醒其家人，但要避免長者在場，以免令他感到難受。

與長者鄰居的家人交換電話號碼，以便遇上緊急情況時，馬上聯絡對方。

賽馬會耆智園及聖雅各福群由即日起至9月26日期間安排了「友里蹤跡」流動車巡行全港各區，藉此讓更多朋友認識「友里蹤跡」社區計劃的內容並呼籲大眾下載手機程式成為「耆跡天使」，以及方便有需要人士索取免費「守護蹤」電子裝置，為腦退化症人士照顧者提供更多地區及時段選擇。如有興趣申請「守護蹤」電子裝置，請參閱流動車路線圖，再聯絡賽馬會耆智園及聖雅各福群會預約。申請流程需時約30分鐘，名額有限，先到先得。

「賽馬會『友里蹤跡』社區計劃」詳情：

https://www.jccpa.org.hk/tc/special_projects/current_projects/ccd/index.html

查詢及索取「守護蹤」*：

賽馬會耆智園（新界東、九龍及離島）

電話：6804-6307

聖雅各福群會（香港島、新界西及荃葵青）

電話：8105-5818

*請預先登記

捐助機構

香港賽馬會慈善信託基金

主辦機構

賽馬會耆智園

合辦機構

聖雅各福群會、香港科技大學