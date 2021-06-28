【繞場一週】不一樣的亮麗成績表

中學文憑試(DSE)上周放榜，傳媒都關注狀元花落誰家。其實從來「行行出狀元」，現今社會更需要全方位的人才，馬會連續第八年贊助的「傑出學生選舉」，正是嘉許於不同學科範疇成績優異及積極貢獻社會的優秀中學生，交出不一樣的亮麗成績表。

由馬會贊助、《南華早報》舉辦、教育局支持的「傑出學生選舉」，今年以「跨過逆境，迎難而上」為主題，並於較早前舉行頒獎禮。馬會行政總裁應家柏於頒獎典禮上，讚揚一眾得獎學生及參加者即使在疫情下未能參與學校面授課堂近一年，但仍然堅持成就夢想。他希望得獎學生將來成為社會領袖，貢獻社會，「他們的正面想法，以及堅持與解決困難的能力，代表著最優秀的香港。」

德瑞國際學校12年級學生Dylan Fischer於疫情期間發起捐贈3D印刷口罩予海外醫院，成為本年度「傑出學生年度大獎」的冠軍得主。他同時亦是射箭能手，曾多次代表香港出戰國際比賽。賽馬會青少年馬術隊成員鍾子翔(Vincent Capol)，則為本年度「體育運動」組別的冠軍得主。鍾子翔自小習騎，其後加入馬會青少年馬術隊，技術水平得以大大提高，更有機會參與本地及海外比賽，展現實力。他感謝家人以及馬會在馬術運動發展給予他的支持。

今屆「傑出學生選舉」吸引來自130間學校逾600名學生參加，獎項嘉許在學校發展貢獻、最佳進步、社會服務、藝術表演、體育運動及視覺藝術共八大組別表現卓越的高中學生。「傑出學生年度大獎」則頒予整體表現最優秀者。Jessie衷心恭賀所有得獎學生，並祝願他們在未來挑戰自我，追逐夢想！