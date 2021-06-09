【繞場一週】僱主的吸引力法則

有說透過吸引力法則，可以吸引抱有類近思想的人，是相互吸引的過程。Jessie不清楚這是否偽科學，但相信職場上的吸引力法則離不開重視員工發展及成長的僱主，才能吸引更多人才加入，與機構共同成長。Jessie說的是國際人力資源機構日前公布的「香港最具吸引力僱主」獎項呢！

香港賽馬會於國際人力資源機構Randstad日前公佈的2021年僱主品牌調查中，獲評選為香港最具吸引力僱主，確立馬會在市民心目中理想僱主的地位。Jessie知道，馬會在疫情期間一直為員工提供強大支援，包括提供口罩、彈性工作安排及營運、交通津貼、穿梭巴士服務，以及為合資格員工提供特別津貼，保障員工的健康及福祉。馬會最近更推出自願性質的新冠肺炎疫苗接種支援計劃，為員工提供最多3天有薪特別假期，以及額外的醫療和人壽保險保障，為有意接種疫苗的員工提供便利措施及支援。

馬會作為全港十大僱主之一，創造超過21,000個全職及兼職就業機會，過去在這項調查的排名一直在前五之列，今年榮膺榜首位置，於本港75間大型企業中，在各項指標均獲最高的整體評分，包括在貢獻社會、良好企業信譽、財政健康，以及疫情期間工作保障方面均表現出色。調查由Randstad委託進行，於今年1月訪問約2,600名在港工作的在職及求職人士，了解他們對僱主品牌的看法。

的確，疫情期間，馬會堅守公眾安全健康，並果斷、迅速地實施一系列防疫措施，建構「賽馬防護泡」，令香港得以「馬照跑」，不但保障馬會員工生計，同時透過賽馬持續為社會貢獻稅款及慈善捐款。Jessie相信，這就是馬會在多變時代中，與員工並肩同行的吸引力法則。