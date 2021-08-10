一年近9萬人離港 政府︰概念與移民不同

香港咁好點捨得走？！統計處公布最新數據顯示，今年年中本港人口的臨時數字約為739萬人，與2020年年中人口相比，按年減少87,100人，跌幅為1.2%，同期有89,200人離開本港。有指數據印證本港出現「移民潮」，當局則認為，香港作為國際城市，人口的流動性很高，淨遷移人數涵蓋香港居民以工作和讀書等各種目的進出香港的流動，概念上與移民不相同。不過，積金局發表最新數據亦顯示，去年度以「永久離開香港」為由，提取強積金的總金額創新高，達65.67億元，按年增27%。



統計處指，2020年中至2021年中的人口下跌，是由自然減少(即死亡多於出生)及香港居民淨移出(即移入少於移出)影響。過去一年，38,500人出生與50,400人死亡，令自然減少了11,800人；另外，過去一年有89,200名香港居民離港，減去來港的13,900名單程證人士，淨移出人數為75,300人。就離港人數大增，政府發言人指，新冠肺炎疫情持續影響下，香港和世界其他地區實施嚴厲的關口管制和檢疫措施，國際行程受到嚴重影響，觀察到移入香港的人數(包括單程證持有人、外籍家庭傭工和透過各種入境計劃來港工作或讀書的人士)繼續處於低水平；其中在2021年上半年不時實施的登機限制影響人口移入；持單程證來港人數繼在前一年按年下跌50%後，過去一年抵港僅1.39萬人，按年再跌37%。另外，在疫情前已離港的香港居民可能選擇繼續留在外地或因航程受阻而未能返港，這些因素都可能導致錄得香港居民淨移出。



國際城市 人口流動性高

發言人補充，香港作為一個國際城市，人口的流動性一直很高。過去十年，不包括單程證持有人的香港居民在大部分年份均錄得淨移出。翻查統數處數據，在「其他淨遷移」(在某段期間內移入人數減去移出人數)一項，過去一年有8.92萬名人離港，較去年同期(2020年中)的4.83萬人多84.7%；2019年中「淨遷移」則為「正數」的六千人。(相關新聞見A4)