三級大火 貨船金屬廢料火警多區傳惡臭 專家︰或帶有害污染物

一艘裝有3,000噸金屬廢料的貨船周三傍晚在青衣南對出海面突然起火(圖)，消防在晚上11時將火升為三級，燃燒15小時後至昨早8時大致救熄。大火期間，多區均有市民聞到有異味，誤以為附近有火警。消防指，貨船上的金屬廢料堆積如山，增加撲救難度，暫時未發現有化學品，起火原因待查。事件中救出22名船員，無人受傷，亦無收到有市民吸入濃煙不適報告。有專家指大火燃燒時可能會出現有害污染物二噁英等，並或仍會殘留在現場一帶。



消防分區指揮官(海務及潛水)于文陽表示，貨船上金屬廢料堆積如山，導致水及滅火泡沫未能直達火源；抽水泵亦不能運作，船身更傾側15度，增加滅火難度。

火警期間，新界西、九龍西，甚至遠至港島均有市民表示聞到濃烈焦臭味，于文陽指，消防處收到22宗報告說西九龍一帶有火警，主因火警發生期間，香港由吹南風轉為西南風，加上是微風，令火警濃煙飄至西九龍一帶後未能吹散。他強調事發後，消防已在當晚出稿通知市民留意。

根據環保署的數字，葵涌、深水埗等前晚空氣質素明顯轉差，PM2.5(即微細懸浮粒子濃度、日平均值每立方呎25微克)及PM10(可吸入懸浮粒子、日平均值每立方呎10微克)高出世衛標準，當中深水埗於晚上10時監測站錄得的PM2.5及PM10，分別錄得166.7及117.2，葵涌在前晚11時，監測站錄得的PM2.5及PM10達98.3和129.7。

前天文台長、理工大學土地測量及地理資訊學系客席教授梁榮武認為，香港前晚吹西南風，加上風勢弱在大氣層稀釋效果不顯著，以致受影響區域聞到濃烈燒焦味。污染物是否具毒性、污染物沉降到地面是否要處理，有待政府專家調查。綠色和平項目主任伍漢林指，金屬廢料或會有雜質，例如3號塑膠PVC，燃燒時或會產生二噁英等污染物。