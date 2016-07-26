上水示威｜法官指幸槍上鎖否則後果堪虞 青年涉暴動囚4年9個月

18歲少年陳鎮顯於2019年12月在上水參與反修例示威，其後被捕；他被控暴動、企圖無牌管有槍械及兩項抗拒警務人員罪，早前承認拒捕罪，審訊後法庭裁定另外兩罪成。法官姚勳智昨於區域法院判刑指，被告案發時搶去警方的雷明登長槍並3度扣下板機，幸而槍未上膛，保險掣亦未解鎖，否則後果不堪設想；考慮被告無犯罪紀錄，判處總刑期4年零9個月的監禁。

辯方求情時表示，被告經歷今次事件，生命已發生巨變，被告已對當日鹵莽行為感到後悔，冀出獄後可繼續學業，並以較温和方式推動社會進步。辯方又形容被告的報告良好，屬罕見。

官批罔顧法紀

案情指，被告當日與大約50人上水廣場外參與「和你shop」，一名途人經過並用電話拍攝情況，之後被多人包圍、襲擊並搶走電話。警方到場，被告一度搶去警察的雷明登長槍，期間連續扣下板機3次。法官指，考慮被告並非有預謀，惟有參與包圍途人並用雨傘遮擋情況，批評對方罔顧法紀，行為亦屬於主動的前線角色。

法官指，考慮被告重犯機會低，就暴動罪判囚4年3個月，搶槍罪判囚2年半，2項拒捕罪判囚1個月，部分刑期與暴動罪分期執行，判處總刑期4年9個月。警方於散庭後表示，歡迎法庭裁決，認為反映事件嚴重及暴力程度，亦具阻嚇力，勸年輕人勿以身試法。

上水示威｜法官指幸槍上鎖否則後果堪虞 青年涉暴動囚4年9個月