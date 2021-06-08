上海復旦大學教師疑不滿被炒 斬死學院書記

上海復旦大學周一發生兇殺案，該校數學學院姓姜教師疑因工作問題，持刀殺害該學院黨委姓王書記，當場被捕。網上流傳拘捕現場短片，只見姜男跪在地上，雙手被手扣反鎖在身後，滿身血污，右衣袖被扯爛。警方詢問行兇動機時，姜男聲稱是長期被王書記陷害、惡劣對待，又指自己是直接從住所到學院行兇。

網上流傳多份姜男背景資料，指姜男是復旦大學數學與應用數學學士、美國羅格斯大學(Rutgers University)統計學博士，「學霸級人物」；2009至2011年進入美國國立衛生研究院(NIH)及約翰斯．霍普金斯大學(Johns Hopkins University)從事博士後研究，本來還有機會去耶魯大學工作，但因性格問題被導師阻止，之後開始變得極端。傳言又指，姜男隨後離婚，回國發展，在蘇州大學任副教授，期滿後不獲續聘，再以引進人才計劃回到母校復旦大學任教，職位為「青年研究員」。

傳未能通過「非升即走」考核

復旦大學2007年起試行「非升即走」人事聘用制度，若未能通過考核晉升，必須內部調職或不再續聘。傳言指，姜男正是以「非升即走」模式聘用，「可是脾氣不好，大約慢慢也就上不了課了，這幾年愈來愈惡化，院裡不續聘了」，王書記代表學院宣布解聘決定，「他(姜男)估計也有心理準備吧，所以用了這麼極端的方式」，將王書記割喉殺害，「據說現場像殺豬」。有報道則指，校方因姜男「科研不達標」而將其解聘。還有自稱曾與姜男一同應聘大學教職的網民表示，當時姜男自稱未能通過復旦大學的考核，只能與剛畢業的博士生/博士後一起競爭新教職。