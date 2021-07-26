中大發現糞便細菌基因可驗大腸癌 非入侵式測試媲美照腸鏡

大腸癌是香港最常見的癌症，亦是癌症第二號殺手。及早診治存活率愈高，目前大腸癌主要靠「大便隱血測試」作篩查，惟靈敏度低，往往需要進步作侵入式的大腸鏡檢查。香港中文大學最新研究發現，能夠利用檢測糞便的細菌基因偵測大腸癌，靈敏度更高達94%，效果可媲美照腸鏡，而且有關測試屬非入侵式，減低對人體的傷害。

研究團隊以10年時間，利用超過1,100名癌症病人的糞便樣本，包括大腸癌或大腸瘜肉患者，發現癌症患者的糞便細菌基因「M3」量較正常人高，能用作偵測大腸癌，靈敏度達94%。至於現時普遍採用的「大便隱血測試」，在識別早期大腸癌和大腸瘜肉，靈敏度只有50%和不足10%。

首個非入侵式瘜肉復發檢測

另外，新技術能偵測瘜肉復發，研究團隊跟進逾200名在五年內曾切除大腸瘜肉的患者，發現瘜肉復發者的M3水平，較沒有復發者高，有關測試靈敏度亦高逾九成，是首個可用作檢測瘜肉復發的非入侵式測試。

有份研究的中大醫學院院長兼腸道微生物群研究中心主任陳家亮表示，會與當局商討是否可在現有大腸癌篩查計劃中，引入有關技術，並指新技術的檢測成本遠低於照大腸鏡低。

望臨床廣泛應用

中大醫學院腸道微生物群研究中心副主任黃秀娟則指，新技術只須採集小量糞便樣本就可作檢測，毋須作驗血或大腸鏡檢查的入侵式檢查，減低對人體的傷害。她相信，新技術可作為臨床應用的篩查工具，有望全球廣泛應用。有關研究已於國際醫學期刊《Gut》發表。

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