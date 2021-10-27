中大與大灣區大學合作 共建先進材料與綠色能源研究院

粵港澳大灣區規劃推動三地教育合作，其中去年宣布落戶東莞的大灣區大學，預計2023年開始招生。香港中文大學今日與大灣區大學籌委會在一個研討會上簽署備忘錄，共建先進材料與綠色能源研究院。

有關研討會在香港中文大學舉行，會上中大校長段崇智和內地官方、學術機構等簽署7個合作備忘錄，包括與大灣區大學共建先進材料與綠色能源研究院。中聯辦教科部部長蔣建湘在會上致辭稱，香港與內地辦學經歷合作、融入，現正向「共建」的第三階段邁進，同建「國家人才高地」。

林鄭月娥：配合「十四五」規劃全速發展創科

特首林鄭月娥以視像形式在研討會上致辭，指國家「十四五」規劃支持香港建設國際創新科技中心，更好融入國家發展大局，特區政府一定會配合國家「十四五」規劃及用好國家的支持，以全新思維，全力全速發展創科。

她又指，中大在大灣區內的多個項目都有賴廣東省的支持，廣東省近年大力促進各項科研要素流通，舉例指內地過去兩年，批出超過3.7億人民幣，供本港大學及科研機構研發或建立實驗室，其中近半來自廣東省、廣州及深圳；此外，上月初，國家科技部公布惠港措施，包括更大程度對港開放不同科技計劃和基金的專項和項目，以及內地大型儀器設備，又歡迎香港科研人士及專家，加入內地不同專家庫等。

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