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中秋出遊 售票系統一度出事 北京環球影城開幕門票售罄
11 小時前
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北京環球影城中秋節國慶飛豬攜程
中秋出遊 售票系統一度出事 北京環球影城開幕門票售罄

北京環球影城在下周一、內地中秋節假期開幕，門票和酒店昨零時起於官方網站、App及指定合作平台開售。在民眾「熱情攻陷」之下，官方App購票頁面一度無法顯示，旅遊服務平台「飛豬」更出現庫存實時對接延誤問題，導致多人熬夜搶到票後被自動退款。另一平台「攜程」則在1分鐘內賣光開幕日門票、半小時內將環球影城大酒店開幕當日所有房間銷售一空。

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北京環球影城下周一開幕。(資料圖片)

北京環球影城各個售票平台會顯示90日門票價格日曆供消費者選購，從開幕日到十一國慶當日為旺季，成人每張638元(人民幣，下同)；10月2日至7日為特定日，成人每張748元。之後日子大部分為平季，成人每張528元。去到11月平日才屬淡季，成人每張418元。兩間酒店「環球影城大酒店」及「諾金度假酒店」每晚價格，則分別介乎1,590元至11,541元及2,650元至20,021元。


中秋十一酒店房搶購一空
門票昨零時一開售就被瘋搶，截至昨晚8時45分，官方App顯示，下周一、二及十一國慶當日的門票已售罄，俗稱「快證」的「環球優速通」及「環球無限優速通」則有一部分日子沒有任何顯示、一部分顯示售罄；比「快證」更通行無阻的「私享尊貴體驗」也全數售罄，相關門票3人起售，單人2,900元。官方App還顯示，環球影城大酒店中秋及十一當晚所有房間均售罄，且十一長假期間只剩2日及6日有一種房型未賣完。

至於飛豬售票問題所涉的是「環球優速通」。飛豬解釋，在獲取該項門票的庫存時，實時對接有所延誤，故消費者看到頁面顯示有庫存並付款後，系統識別到已無庫存，就自動退款並關閉訂單。飛豬昨晚道歉，並承諾在全額退款後再賠償成交金額的30%，受影響消費者更可選購園方特地開放的剩餘庫存。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中秋出遊-售票系統一度出事-北京環球影城開幕門票售罄-284828
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