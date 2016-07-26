中秋節2021｜飲食業稱今年市道改善 料生意額較去年增逾半

疫情下第二個中秋節，「疫苗氣泡」下市民可到提供6人枱和12人枱的C類和D類食肆，與家人用膳共聚天倫。香港餐務管理協會主席梁振華表示，今年中秋市道比去年好，料業界生意較去年增加逾五成。

梁振華在電台節目表示，電子消費券令市民消費意欲增加，大部分食肆今晚預訂已爆滿，部分地理位置較好的食肆晚市更可望做到兩輪生意。他提到，不少大型中式食肆已轉為D類運作模式，預計與C類食肆比較，生意額可相差一倍以上。他提到，大部分食客都理解D類餐飲處所的限制，較少發現爭拗情況。

D類食肆每枱須三分二人打針

目前D類食肆可提供12人枱，顧客必須使用「安心出行」，而且每枱須有三分二人出示疫苗接種紀錄；C類食肆則可提供6人枱，顧客同樣必須使用「安心出行」。另外，食肆可自行劃分區域，提供不同人數上限的餐桌。