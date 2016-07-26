Am730
Am730
Am730
Am730
News
中秋節2021｜飲食業稱今年市道改善　料生意額較去年增逾半
1 小時前
#Hashtags
中秋節2021放疫措施疫苗氣泡疫苗接種新冠疫苗餐飲處所香港餐務管理協會梁振華電子消費券
中秋節2021｜飲食業稱今年市道改善　料生意額較去年增逾半
news-images
飲食業稱今年中秋市道改善，料生意額較去年增逾半。(資料圖片)

疫情下第二個中秋節，「疫苗氣泡」下市民可到提供6人枱和12人枱的C類和D類食肆，與家人用膳共聚天倫。香港餐務管理協會主席梁振華表示，今年中秋市道比去年好，料業界生意較去年增加逾五成。

梁振華在電台節目表示，電子消費券令市民消費意欲增加，大部分食肆今晚預訂已爆滿，部分地理位置較好的食肆晚市更可望做到兩輪生意。他提到，不少大型中式食肆已轉為D類運作模式，預計與C類食肆比較，生意額可相差一倍以上。他提到，大部分食客都理解D類餐飲處所的限制，較少發現爭拗情況。

D類食肆每枱須三分二人打針

目前D類食肆可提供12人枱，顧客必須使用「安心出行」，而且每枱須有三分二人出示疫苗接種紀錄；C類食肆則可提供6人枱，顧客同樣必須使用「安心出行」。另外，食肆可自行劃分區域，提供不同人數上限的餐桌。

相關新聞：

疫苗接種｜疫苗中心：每日約100人取「即日籌」　曾祈殷坦言「要打嘅已經打咗」

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/中秋節2021｜飲食業稱今年市道改善　料生意額較去年增逾半-285731
#Hashtags
中秋節2021放疫措施疫苗氣泡疫苗接種新冠疫苗餐飲處所香港餐務管理協會梁振華電子消費券
Am730

加拿大大選結束 在野保守領袖承認落敗

港區國安法｜賢學思政3人被控顛覆國家政權　下午提堂

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
加拿大大選結束 在野保守領袖承認落敗
Am730
Am730
港區國安法｜賢學思政3人被控顛覆國家政權　下午提堂
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多