中秋送暖｜中銀香港聯同保良局組義工團探長者

中秋佳節將至，中國銀行(香港)與保良局聯合舉辦「關懷長者心」中秋探訪義工活動。中銀香港副董事長兼總裁孫煜帶領義工隊成員，分成不同小組在保良局轄下長者中心探訪慰問長者，並送上福袋和佳節祝福。

在探訪活動前，孫煜與保良局主席林潞在保良局劉陳小寶長者地區中心，與義工一起動手包裝福袋，隨後探訪慰問了住在鄰近地區的長者及送贈福袋，表達對長者的關愛。孫煜在林潞陪同下 ，還參觀了由中銀香港資助設立、專為長者展示及提供科技產品的「創新科技資源中心」，該中心旨在加強長者對樂齡科技產品的認識，並提供產品試用，協助長者善用科技改善日常生活。

「關懷長者心」地區探訪計劃是中銀香港捐款資助保良局的慈善公益項目之一，透過義工的上門探訪活動及鼓勵長者參與保良局十多家長者中心的活動，讓長者感受到社區的關懷。自2019年12月推出計劃以來，共探訪長者逾6,000人次。

中銀香港以履行社會責任為己任，積極支持社會公益項目，關懷弱勢社群，傳遞正能量，並鼓勵員工利用空餘時間和專長服務社區。中銀香港義工隊有逾8,200人，分為「關愛」、「社區」、「教育」、「青少年」、「環保」5個義工專隊，一心投入義工服務，回饋社會。