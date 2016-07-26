中美角力｜拜登對中國被指曾試射高超音速導彈表示擔憂

英國《金融時報》日前報道，中國「試射高超音速導彈」後，中國外交部其後回應稱「這不是導彈，而是一個航天器，屬一次例行航天器試驗」。美國總統拜登對中國發展高超音速導彈，表示感到擔憂。

拜登在前往賓夕法尼亞州前，記者提問會否對中國發展高超音速導彈感到擔憂，拜登回答「是」。

美國白宮發言人普薩基(Jen Psaki)表示，白宮透過外交渠道對中國的高超音速導彈技術表示擔憂。

俄羅斯：不認為是威脅

俄羅斯衛星通訊社報道，克里姆林宮不認為中國試射高超音速武器是威脅，中國在發展自己的軍隊，未超出義務範圍。

俄羅斯總統新聞秘書Dmitry Peskov表示，俄羅斯與中國是同盟關係，認為中國正在發展自己的武裝力量和武器系統，並未超出任何國際義務範圍。

《路透社》報道，Dmitry Peskov指，俄羅斯沒有違反軍備控制的義務，俄方只是在美國採取導彈防禦計劃行動的同時，採取旨在確保俄方自身安全的措施。

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