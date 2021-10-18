被指曾試射高超音速導彈 中方否認︰僅試驗重用航天器

英國《金融時報》日前報道，中國8月曾試射可攜核彈頭的高超音速導彈(hypersonic missile)，引起美國等多方關注。中國外交部發言人趙立堅周一在例行記者會回應外媒記者提問時否認報道，稱文中所謂的導彈只是航天器。

驗證航天器可重複使用技術

趙立堅表示，「據瞭解，此次試驗是一次例行的航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術」，他稱「這對於降低航天器使用成本具有重要意義，可為人類和平利用太空提供便捷、廉價的往返方式」。趙立堅強調，「世界上有多家公司都開展了類似試驗」，指中國將和世界各國一道，為和平利用空間、造福人類共同努力。

有外媒記者追問趙立堅，「你剛才提到的導彈是針對《金融時報》的報道嗎？」趙隨即糾正稱，「我剛才說了，這不是導彈，而是一個航天器。」其後路透社記者細問試驗日期及所涉航天器類型，趙立堅答︰「據我瞭解是今年7月。這是一次航天器試驗，用於驗證航天器可重複使用技術。」

美裁軍大使︰關注中俄高超音速技術軍事化

在另一邊廂，下周將卸任的美國駐聯合國裁軍大使軍伍德(Robert Wood)回應《金融時報》的報道，稱對中國的行動感到憂慮，指華府一直關注高超音速技術的潛在軍事應用，留意到中國和俄羅斯都積極地尋求運用和軍事化這種技術，美國原本要避免研發高超音速軍力，如今別無選擇，只能跟進。

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