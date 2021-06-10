中美角力｜拜登撤WeChat TikTok禁令 續評估中國軟件威脅

美國總統拜登簽署行政命令，撤回前總統特朗普政府，對短片分享程式TikTok及通訊軟件WeChat的禁令。

不過他同時指出，聯邦政府應評估以中國為基地的應用程式及軟件帶來的威脅，以應對任何為美國國家安全、外交及經濟構成的風險。拜登認為應用程式可存取用戶大量信息，進而令美國的對手，獲取相關資料。但他強調要以基於證據和嚴謹分析作出檢視。商務部在諮詢聯邦政府其他部門後，可以就保障個人資料作出建議，有需要時亦會提出下一步的行政和法律行動建議。

白宮：中國等部分國家利用技術對美國構成國安風險

白宮表示，拜登政府一直推廣開放、可靠和安全的互聯網，支持全球網絡經濟發展，同時保障人權，但有部分國家包括中國，利用技術和美國民眾的數據，對美國構成國家安全風險，指最新的行政命令是進一步處理國家安全問題。

去年8月，美國前總統特朗普政府以國家安全為理由，禁制在美國境內下載及使用TikTok和WeChat，並促使甲骨文及沃爾瑪洽購TikTok美國業務，成立全新的公司；今年1月卸任前，又把螞蟻集團旗下支付寶海外版Alipay和騰信的QQ錢包等8間個應用程序納入禁令；不過有關禁令因為訴訟，從未正式執行。