串謀詐騙 大狀財仔地產代理組犯罪集團 警拘12人涉挪佔業權呃逾六千萬

警方日前搗破一個涉及大律師、地產代理及財務公司職員的跨界別犯罪集團，並以串謀詐騙拘捕12人，包括一名大律師和兩名事務律師。集團涉利用傀儡以假身份證扮丟空多時單位的業主，串謀律師樓盜取最少8個物業的業權，再非法抵押，甚至轉售，串謀詐騙市建局及相關業主合共6,270萬元。消息指，涉事的包括有執業大律師蕭震然，以及執業律師衛珮璇及林欣芳。



據了解，其中一個涉案物業在土瓜灣榮光街，該單位於2018年6月納入重建項目後，市建局一直聯絡不到業主，直至去年9月突然有人自稱受新業主委託處理收購事宜。惟巿建局發現原業主早於1999年去世，但物業就在21年後，即去年8月出售，因此局方懷疑相關樓宇交易真確性，轉介警方跟進。



針對樓齡高無人打理單位

警方追查發現，有另外7個樓齡44至84年的舊樓單位，包括位於土瓜灣及北角，於去年5月至今年3月期間，涉未獲原業主授權下，被人非法挪用作貸款抵押，甚至成功轉售，涉款逾6,270萬元。商業罪案調查科總督察陳日淮表示，犯罪集團針對樓齡偏高、長期無人打理的空置單位下手，當中發現有5個物業的業主均已去世超過10年以上，或移居外地多年。

由於犯罪團伙手上無任何樓契正本，他們會先串通個別律師樓律師、師爺及財務公司職員，利用傀儡持假身份證明辦理「遺失樓契宣誓聲明」，之後再到財務公司申請貸款，順利獲批100萬至950萬元不等。其後再利用成員的網絡出售物業，並訛稱物業是「銀主盤」，不可做按揭，減低做按揭時被其他金融機構職員發現的機會。當買家全數支付款項後，律師樓會向財務公司還款，餘款則轉入犯罪集團成員戶口以現金方式提走。

警方於前日(1日)在全港多區進行拘捕行動，以涉嫌串謀詐騙拘捕8男4女，年齡介乎30至64歲，當中包含集團主腦及骨幹成員，包括1名大律師、2名事務律師、1名法律行政人員、6名財務公司職員及物業經紀等。警方在行動中檢獲一批物業文件及貸款財務文件。陳日淮指，犯罪團伙成員利用各自的專業犯案。

據了解，被捕的12人，包括前青年民建聯委員會副主席、大律師蕭震然、曾以獨立身份參選中西區區議會的「玉女律師」衛珮璇，以及律師林欣芳。警方指調查行動仍繼續，不排除有更多人被捕。

至於原業主如何追討？商罪科警司李慕賢指，「有人真金白銀購入物業，業權在土地註冊處屬於其他人，可能要透過民事訴訟方可取回業權。」警方呼籲市民在買賣樓宇時，要找信譽良好的律師樓核實賣家身份。至於持有空置單位的業主，應定期上門檢查單位狀況，亦可以訂購土地註冊處的「物業把關易」服務，追蹤物業最新變動。

律師會：會按程序調查處理

市建局表示，查核過程中發現涉事單位最近物業買賣文件中，原業主簽署與當年的簽署明顯不同，認為事件有可疑，遂主動聯絡警方跟進調查，又指如有人以不法手段圖取利益，會保留民事追究的權利。至於涉案單位，市建局指，由於原業主長期失聯，該局未能收購該物業，相關業權其後由政府引用「收回土地條例」於今年5月27日收回。

就兩名事務律師被捕，律師會新任會長陳澤銘表示，不會評論個別事件，如有任何專業失當，將按律師會既定程序調查及處理。他又指律師會認真看待詐騙事件，並已向會員發出執業指引及通告，詳述識別客戶身份、查核和盡職調查，以及文件認證的正確程序。