九旬高齡|拒攞「老人獎」稱心境年輕 英女王突休養數天 健康惹關注

95歲英女王伊利沙伯二世,周三突然取消未來數日的公務,將留在溫莎堡內休息,惹外界關注。王室強調女王健康無恙,亦無關新冠肺炎。此外,女王婉拒了當地一個旨在表揚長者貢獻的獎項,自言心境年輕,「無資格」攞獎。

女王原定行程包括訪問北愛爾蘭兩日,白金漢宮昨稱︰「女王不情願地接受醫療建議,未來數日休息」,強調女王精神良好,對未能前往北愛出席多場活動感到失望,向北愛民眾致意並期望未來到訪。王室消息稱女王健康無恙,有關決定亦跟新冠肺炎無關,而女王此前已接種兩劑疫苗。她連日馬不停蹄工作,前日在溫莎堡主持全球投資峰會招待會,接見微軟創辦人蓋茨等企業家,上周又在西敏寺及威爾斯出席公務,她當日赴西敏寺時,罕見拿拐杖步行引起關注。

另外,英國月刊《The Oldie》日前頒發「年度老人獎」(The Oldie of the Year Awards),過去獲獎者包括護理人員、運動員、藝術家、政治家,以至奧斯卡及諾貝爾獎得主等,廣為人知者有前首相馬卓安、藝術家David Hockney及《亂世佳人》女配角夏蕙蘭等。英女王已故母親王太后、已故丈夫菲臘親王,亦分別於02及11年獲獎,但女王由私人秘書回信婉拒攞獎,「女王認為你自覺是幾歲,便是幾歲(you are only as old as you feel)」,她自覺心境年輕,「女王不認為她符合足以獲獎的相關條件,希望你們另覓更值得獲獎的人」。

