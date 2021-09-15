五成半嬰幼兒潤膚含香料致敏物 1款含歐盟禁用香料物

嬰孩肌膚幼嫩更須慎選潤膚乳，消委會測試市面40款嬰幼兒潤膚乳(圖)，發現22款、即五成半檢出香料致敏物，當中總量最高(檢出0.45%)的「Aveeno Baby」檢出歐盟禁用香料物質「新羚蘭醛」(HICC)。HICC為致敏性高致敏物，有研究指是兒童出現皮膚過敏常見致敏原之一。



測試的潤膚乳，售價每支或每瓶介乎12至318元，當中13款說明初生嬰兒適合使用。結果顯示22款樣本含出香料致敏物質，總量為0.0018%至最高約0.45%，連同「Aveeno Baby」，「JACK N JILL」、「CALIFORNIA BABY」、「GAIA」、「ecostore」、「施巴」、「Oilatum」和「erbaviva」共8款香料致敏物總量較高，由約0.13%至0.4%不等，特別敏感嬰幼兒宜避免選用。消委會提醒，使用用嬰幼兒專用身體潤膚乳時，不要盡信產品聲稱，須留意成分，不應使用過期產品，並應避免用於嬰幼兒的尿布範圍等。

「Aveeno Baby」生產商回應指，產品符合本港法例和生產國家相關要求，並正計劃推出新配方產品取代是次測試型號，料產品11月供港。