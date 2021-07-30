人間慘劇｜台失智翁被囚露台兩天亡 死前遭女兒女婿毆打掐頸

台灣桃園一名82歲姓陳失智老翁因生活無法自理，且會隨地便溺，同住的45歲女兒和45歲姓徐女婿上周三外出前，竟將陳男反鎖在露台，並用馬桶刷毆打陳男，甚至掐頸。兩夫婦上周五晚回家後，發現陳男躺在露台地上，已經斷氣，還將一桶水潑下去，確認陳男無任何反應，才急忙報警。陳女和徐男涉私刑拘禁致死罪被捕，桃園地檢署今日向法院申請羈押獲准。兩人若罪成，最高可判無期徒刑。

警方檢視陳女和徐男交出的監控畫面後，發現兩人上月24日就曾將陳男囚禁於露台，並對其施虐；上周三陳男再次隨地便溺，徐男盛怒之下再將陳男反鎖露台，惡言侮辱並再度施虐。陳男被反鎖露台期間，陳女徐男僅偶爾察看陳男狀況，且只給陳男水和餅乾充飢。

女兒強調無虐待父親

台灣傳媒指，陳男育有2子1女，輪流由兒子和女兒照顧，今年初才被送到桃園，與女兒女婿同住。陳男2名兒子得知父親死訊後，向警方表示，以往從未聽聞或發現父親被虐待。陳女則向警方供稱，父親患失智症，很難照顧，不但經常隨地便溺，有時還會偷走，所以將其反鎖於露台，若便溺也較易清理。陳女強調，露台有屋簷可遮風避雨，且每天都有提供三餐，並無虐待父親。

法醫初步檢驗，陳男身上有多處擦挫傷，不排除是被施虐所致，將剖驗死因。

