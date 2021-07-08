今年最強 暴雨襲華北 北京雨勢料持續30小時

內地華北地區今年以來最強暴雨昨午開始來襲，中央氣象台昨傍晚發出今年首個暴雨橙色預警，國家防汛抗旱總指揮部則啟動4級應急響應，派工作組分赴北京、河北及山西協助防範暴雨。北京昨日有暴雨、大風、雷電、地質災害、洪水及城市積水內澇六大預警訊號同時生效，海淀、豐台、房山、西城等多區入夜後狂風暴雨兼雷電交加。北京氣象台更預計，今場雨料將持續超過30小時。



北京全市昨早已在戒備。北京市文化及旅遊局要求山區景區及鄉村民宿等昨中午12時起暫停營業，預計明日才會重開。北京市教育委員會發通知，中小學及幼稚園今日停止返校活動，大學停止戶外考察等活動。北京市防汛指揮部就啟動黃色應急響應，要求暫停所有戶外體育、文藝、商業等活動，並建議不涉及城市運行的機關、企業等今日彈性上班。首都機場及大興機場截至昨晚8時有逾200航班取消。

北京氣象台指，今場雨來勢洶洶，房山西石門昨晚6時至6時28分已錄得18.8毫米雨量，車廠站亦在5分鐘錄得近10毫米雨量。截至昨晚8時，門頭溝東山村錄得全市最大1小時雨量，為48.7毫米，但更強雨勢預計在午夜後至今日晚間出現。



河北邯鄲機場一度關閉

暴雨去到北京前，在河北肆虐，雨勢集中於邯鄲、邢台、石家莊等地，石家莊機場航班昨午一度無法升降，邯鄲機場更在昨晚7時關閉1小時。河北氣象台指，昨早8時至昨晚7時，邯鄲及邢台有74個監測站錄得超過100毫米雨量，其中邯鄲涉縣錄得211.8毫米，全省最多。有河北網民在微博上載短片，顯示武安市多條街道變成洶湧河流，有私家車被沖走，有人疑似坐在電單車上被逼連人帶車「漂流」，還有人在變成激流的街道中緊抱樹幹，亦有人無懼危險，從被洪水沖翻的三輪車中救出司機。



五台山山洪暴發1死3傷

另一邊廂，山西五台山前晚近7時突降大雨，之後山洪暴發，導致滯留山上的遊客1死3傷。景區工作人員指，死者來自天津，昨早清理河道淤泥時被發現。陝西漢中亦暴雨連連，前日早上8時至昨早6時，最大降雨量274毫米，長江支流漢江的支流涇洋河出現超警戒流量洪水，兩萬多人疏散。

四川59萬人受災 損失逾17億元

四川連日暴雨，截至昨早10時，巴中、南充、達州、廣元、資陽、綿陽、成都共58.94萬人受災，10.99萬人疏散，426間房屋倒塌或損毀，10個城集鎮水浸，部分道路因山崩中斷，直接經濟損失17.74億元人民幣。水利部表示，四川和陝西前日12時至昨日12時，有16條河流水位超出警戒線，預計未來24小時，受上游來水影響，四川渠江(長江支流嘉陵江支流)中下游幹流將有超出保障水位的洪水。水利部長江水利委員會水文局則在昨晚7時宣布，嘉陵江今年第1號洪水在渠江形成。