以國研究：95%個案屬輕微 輝瑞疫苗或與心肌炎有關聯

美國早前稱有青少年和年輕成年人接種第二劑mRNA類型新冠疫苗後出現心肌炎，會展開調查，之前否認心肌炎與疫苗有關的以色列周二改口稱，發現小部分心肌炎個案，主要是年輕男性，似乎與接種輝瑞(Pfizer)/BioNTech疫苗有關聯，而該疫苗屬mRNA疫苗。以色列又稱，3組專家研究指大部分現心肌炎的病人留醫不超過4天，95%的個案被列為輕微。



以色列在2020年12月至2021年5月，於逾500萬名接種者中發現有275宗心肌炎，研究顯示可能與接種第二劑輝瑞有關，並在16至30歲年輕男性身上出現，而16至19歲組別的個案較其他年齡組別多。輝瑞發聲明稱，留意到以色列有關心肌炎的觀察，但強調未能證實與其疫苗有直接關係。以色列等待調查期間押後12至15歲人士接種，但官員指當局已開綠燈，相信下周起推行該年齡組別接種，他們認為疫苗的效用大過風險。



世衛批准緊急使用科興疫苗

另方面，繼國藥後，中國研製的另一款新冠疫苗科興疫苗周二獲世衛批准緊急使用，建議18歲以上人士相隔兩至四周接種兩劑，不設接種年齡上限，並指科興有效率達51%，預防嚴重和留院病例則100%有效。雖然科興的60歲以上人士臨床數據不足，但世衛稱參考多國數據後，認為該疫苗對年紀較大人士似乎有保護作用，並建議容許長者接種科興的國家監察疫苗安全和有效性。



英國447天以來首「零死亡」

英國與以色列一樣，大力推行國民接種疫苗，周二錄得「零死亡」，是自去年3月、447天以來首次無死亡個案，增加以疫苗防疫的希望。英國目前只讓30歲或以上人士接種疫苗，但擬在數周內將合資格接種者擴展至18歲以上全部成年人士，以阻截近日在當地肆虐、在印度發現的Delta變種病毒。歐盟7個國家，包括德國、希臘、波蘭和捷克，將在未來數星期開始發出疫苗電子證書，讓完成接種疫苗等合資格人士在有關國家往來，料下月擴至全部27個成員國，最後推展至外國旅客。歐盟還考慮將日本加入安全名單容許其旅客入境，英國因變種病毒個案增加暫不會加入。