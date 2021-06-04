以國變天 在野黨限期前組成政府 望終結內塔尼亞胡12年掌權

以色列兩年內4度國會大選，未有政黨贏得過半數議席和成功籌組新政府，在周三午夜籌組政府限期屆滿前35分鐘，中間派、最大反對黨「擁有未來黨」領袖拉皮德宣布，8個在野黨達成共識組成新執政聯盟。料國會最快在下周初投票表決是否支持新政府，若通過，將結束總理內塔尼亞胡12年掌政，也將可避免以國兩年內第5度舉行大選，解決國內政治亂局。



內塔尼亞胡領導的右翼利庫德集團在3月大選贏得較多議席，但他未能拉攏其他政黨組政府，總統里夫林遂授權拉皮德籌組新政府。記者出身、曾在內塔尼亞胡政府任財長的拉皮德，與另一在野大黨「統一右翼聯盟」領袖貝內特達成共識，兩人會輪流領導政府，貝內特會先出任總理，拉皮德任外長，兩年後兩人交換職位。貝內特也曾在內塔尼亞胡政府任國防部長等內閣職位，是內塔尼亞胡「門生」，他與拉皮德合作也反映以國政壇的反覆無常，不足兩個月前，他才斬釘截鐵表示不會讓拉皮德成為總理或兩人輪流擔任。

新執政聯盟由中小型的左、中、右政黨組成，可謂涵蓋所有政治光譜，包括首次有代表阿拉伯少數族裔政黨加入執政聯盟，也有一個伊斯蘭小政黨，外界質疑執政聯盟能否完成4年任期：8個在野黨唯一共同目標是將內塔尼亞胡拉落台，但在巴勒斯坦等議題上均持不同意見，如貝內特較內塔尼亞胡更右翼，反對巴人立國，拉皮德贊成立國，惟在耶路撒冷問題上拒向巴人讓步。



內塔尼亞胡仍有機扭轉

內塔尼亞胡是以色列任期最長總理，縱橫以國政壇30年，在國內外是一個兩極人物，如去年促成以國與4個阿拉伯國家破冰達成外交協議，但在國內卻被控貪污和詐騙等，過去4次大選被視為是國民對其執政的公投，但均陷僵局。新執政聯盟在國會的議席加起來僅過半數，料在10至12天後才宣誓就任，內塔尼亞胡陣營或趁此段時間拉攏在野黨議員倒戈反對新政府，如統一右翼聯盟部分議員，其實不贊成與阿拉伯和左翼議員結盟。