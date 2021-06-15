以巴衝突｜以色列再向加沙發動空襲 停火以來首次

以色列周三向加沙地帶發動空襲，是上月停火以來的第一次，以回應巴勒斯坦一方釋放燃燒彈氣球，導致鄰近加沙的以色列人社區發生約20宗火警。空襲中未有造成巴人傷亡；今次衝突被指是對以色列新政府首場考驗。

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以色列軍方表示，出動戰機轟炸加沙地帶多處目標，包括加沙市和南部城鎮康尤尼斯，又聲稱準備好就來自加沙的持續恐怖主義行為重新戰鬥。巴勒斯坦武裝組織哈馬斯確認加沙受到空襲，表明會繼續抵抗。

空襲回應巴方發射燃燒氣球致火警

《路透社》報道，巴勒斯坦早前從加沙地帶發射燃燒氣球，以色列消防隊報稱事件令邊境地區造成20場大火。

在以色列發動空襲之前，數以千計以色列人揮舞國旗，聚集在耶路撒冷舊城區的大馬士革門，然後遊行到猶太教的哭牆，引起巴勒斯坦人不滿。以色列早前已加強部署鐵穹反導系統，以應對巴勒斯場可能發動的火箭襲擊。

雙方自上月10日爆發衝突以來，加沙有228人死亡。以色列指出，有12名以色列人死亡。至21日達成停火協議。