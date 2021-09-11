以色列「超前部署」 準備為國民打第4針

當多國仍在猶豫應否及何時為民眾「加針」，接種第三劑新冠肺炎疫苗之際，以色列已作「超前部署」，準備為國民打第四針。以國衛生部高層艾希(Nachman Ash)周日接受電台訪問時，表示當局正在確保有足夠疫苗，供國民打第四針時使用，「我們不知道甚麼時候開始(再加針)，我希望不會在6個月之內……希望第三針的效力可更持久」。以色列採用輝瑞/BioNTech疫苗，全國約905萬人口，約700萬人合資格接種，目前約有280萬人打了三針、270萬人打了兩針、50萬人接種了一針。



研究：少男針後心肌炎入院風險高過染疫

另外，美國加州大學一項研究發現當地12至17歲少男針後因心肌炎入院的比率，較因染疫而入院的比率，高2.1至6.1倍。研究分析今年頭6個月接種疫苗的12至17歲男女數據，推斷無長期病12至15歲少男中，打兩針輝瑞/BioNTech疫苗後，每百萬人有162.2宗心肌炎；16至17歲少男打兩針後，推斷每百萬人有94宗心肌炎。因染疫而入院的青少年個案，每100萬人只有44宗。研究並指，少女較少因針後心肌炎入院。