以色列變天｜8在野黨成功組政府 勢結束總理內塔尼亞胡12年掌權

以色列政壇變天，8個在野黨周三宣布達成協議，籌組新執政聯盟，結束總理內塔尼亞胡12年掌政，惟有關協議須獲國會通過，料將在下周初投票。若協議獲通過，以色列將可避免兩年內第5度舉行大選，選出新政府。

未有政黨在對上4次國會大選取得多數議席勝出，各陣營第四度籌組政府的期限在周三午夜屆滿，而在死線到來35分鐘前，中間派、最大反對黨「未來黨」領袖拉皮德戲劇性地電郵通知總統里夫林，他成功籌組新政府。拉皮德的聯合政府主要拍檔是「統一右翼聯盟」領袖貝內特，兩人會輪流領導政府，貝內特會先出任總理，兩年後由57歲、做過電視主持和財長的拉皮德接替。

內塔尼亞胡仍有機會阻撓

新執政聯盟由中小型的左、中、右政黨組成，可謂涵蓋所有政治光譜，包括一個代表以國21%阿拉伯少數族裔的政黨，是首次有阿拉伯人政黨加入執政聯盟。新執政聯盟在國會的議席加起來僅僅獲多數席，預料在10至12天後才宣誓就任，內塔尼亞胡陣營或趁此段時間力挽狂瀾，說服在野黨議員倒戈支持，反對在野黨的籌組政府協議，當中新政府主要聯盟統一右翼聯盟，其部分成員並不贊成與阿拉伯和左翼議員結盟。

內塔尼亞胡出任總理12年，是以色列任期最長領袖，其在國內外常常是一個兩極人物，如去年促成以國與4個阿拉伯國家破冰達成外交協議，但在國內卻被控貪污和詐騙等，過去4次大選被視為是國民對其執政的公投，但均陷僵局。71歲的他預料將抨擊「貝內特-拉皮德」聯盟將危害以色列國家安全，暗示他們無力阻止伊朗核計劃和處理與巴勒斯坦的關係。

事實上，8個在野黨共同目標只有一個，就是將內塔尼亞胡拉落台，在巴勒斯坦等議題上均持不同意見。有份參與籌組聯合政府的消息人士稱，各黨派已達成共識避免觸及意識形態議題，例如吞併或割讓巴人擬立國地西岸，先讓國家經濟回到正軌。