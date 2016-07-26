休班警偕4同袍尖沙咀酒吧消遣 與人起衝突涉襲擊被捕

休班警凌晨與4名同袍到尖沙咀諾士佛臺10號一間酒吧消遣，乘搭貨升降機離開時，懷疑入𨋢時被𨋢門撞到，與𨋢內另一名男子爭執，期間休班警向對方叉頸襲擊。被襲男子報警求助，警員接報到場後拘捕32歲姜姓涉案男子，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，其後發現他是休班警員。他現正被扣留調查。消息指，被捕警員屬於反恐特勤隊第二隊。

事發今日(18日)凌晨4時16分，警方接獲23歲黃姓男子報案，聲稱在尖沙嘴諾士佛臺被襲。警員到場拘捕32歲姜姓涉案男子，並確認被捕男子為一名警員，案件交由油尖警區重案組跟進。警方表示，非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。

據了解，被捕休班警同行的4人懷疑因怕惹事，在被襲男子報警後先行離去，而姜男在到場警員詢問下沒有供出其餘4人身分，但警方翻查「安心出行」紀錄後，確認其餘4人同為警員。

消息：前PPRB督察鄒昊亨為同行者

據悉，該4名警員中，1人駐守反三合會行動組、3人駐守灣仔警區，包括較早前任職警察公共關係科督察的鄒昊亨，他現時駐守灣仔警區刑事調查隊。