來勢洶洶 兩地疏散逾180萬人 颱風煙花直撲浙滬

颱風「煙花」昨午12時半在浙江舟山普陀沿岸登陸，中心風力達每小時136.8公里，是1949年以來7月登陸浙江的最強颱風。煙花登陸後緩慢朝西北移動，昨傍晚進入杭州灣，預計今早在浙江平湖至上海浦東一帶再次登陸。面對「進擊的煙花」，浙江、上海的水庫及平原河網都預先排水，其中浙江截至前日下午4時共預排16.23億立方米，約相當於116個西湖水量，而在煙花登陸前，浙江及上海分別轉移一百五十多萬及36.2萬人。



浙滬沿岸昨日風雨明顯增強，加上正值天文大潮，國家海洋預報台發出今年首個海浪紅色及風暴潮紅色「雙紅」警報，預計昨夜至明早，浙江舟山至江蘇連雲港一帶海水水位上漲50至280厘米，上海及浙江北部沿岸將出現4米巨浪至6米狂浪。浙江蕭山機場、上海虹橋機場及上海浦東機場昨日取消所有航班，駛經浙江和上海的高鐵、火車基本上停運；上海地鐵、杭州地鐵都有多條線路停運或提早收車，寧波地鐵則大部分車站關閉。

醫院新冠疫苗倉庫停電水浸

受煙花影響，浙江寧波、舟山、紹興及杭州等地已連日暴雨，沿岸地區海水、江水倒灌，其中寧波多地嚴重水浸，海曙區洞橋鎮局部地區水深及胸，一百五十多人被困，由救援人員以橡皮艇救出。區內華慈醫院存放新冠疫苗的倉庫昨凌晨1時許突然停電並積水，消防員與工作人員合力花15分鐘搶救出一百六十多箱疫苗。強風則在舟山吹倒五千多棵樹木，當局昨冒雨加緊清理塌樹，並疏通渠道。

上海昨日狂風暴雨，黃浦江水位暴漲，浦東新區周浦鎮更有住宅大廈落地玻璃窗被強風連框吹走，無人傷亡，據報涉事單位業主拆走原牆面和窗，再用落地玻璃封起窗外小平台，將小平台納入室內面積。長寧區天山路就有公共電話亭被吹跌，警方和民眾合力將其推回行人路。上海氣象部門預計，當地今、明仍有暴雨，連同昨日的3天累積雨量可達150至200毫米，局部地區更達300毫米。