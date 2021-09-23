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促改革房屋土地政策 民建聯：提早預售新界北居屋
7 小時前
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民建聯房屋土地政策長遠房屋策略上樓預售新界北
促改革房屋土地政策 民建聯：提早預售新界北居屋
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民建聯促改革房屋土地政策，提早預售新界北居屋。(民建聯提供)

民建聯倡議改革房屋土地政策，要求《長遠房屋策略》中確定實現3年上樓、協助青年置業及告別劏房3大政策目標，並須檢討及修訂房屋需求推算模式，以免因樓價高、住戶增長少錯估需求，並應每年興建1.5萬個居屋單位，私樓則向市場發放「持續增加供應」的訊息。又認為應把現時的「發展局」和「運輸及房屋局」改組為「房屋規劃及地政局」和「運輸及工務局」等。

助年輕人置業
就增加「居屋」的供應至每年1.5萬個單位，民建聯認為須配合其他方案以進一步增加年輕人、邊緣中產的置業機會，包括推出「新居者有期屋計劃」透過提早預售「新界北」等較遠期計劃的「居屋」單位。

民建聯批評，本港房屋供應自《長遠房屋策略》推出未見改善兼有惡化趨勢，加深社會矛盾；指出《長策》推行以來6年間「欠下」的「樓債」達81,000多間，處於長期「追落後」的狀況。該黨又引述國際顧問機構Demographia發布的報告，指2020年香港房地產價格中值已相當於家庭收入中值的20.7倍，即意味須不吃不喝20.7年才能買得起一間住房；公屋一般家庭的輪候時間已達5.8年。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/促改革房屋土地政策-民建聯：提早預售新界北居屋-286222
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