俄國實驗艙意外啟動推進器 國際太空站一度移位兼失聯

俄羅斯「科學號」(Nauka)多功能實驗艙，於本港時間昨晚9時許與國際太空站成功對接，但實驗艙其後意外啟動本身的推進器，一度令整個太空站移動，偏離正常方位，並兩度與地面控制中心失去聯絡。

外媒報道，俄羅斯「科學號」與國際太空站成功對接後3小時，「科學號」實驗艙意外啟動本身的推進器，令整個太空站旋轉了45度。在美國候斯敦的地面控制中心，首先偵察到太空站位置偏離，之後啟動對接的「星辰號」服務艙和另一太空艙的推進器，以協助移正位置，最後用了四十多分鐘移回原位。由於太空站被推離原有配置方位，影響了太空站的太陽能發電板和通訊，令太空站與地面控制室兩度失去聯絡，歷時分別4分鐘和7分鐘。

NASA形容為緊急事件

美國太空總署(NASA) 事後形容是緊急事件，太空站沒有任何損毀，太空人無危險，亦無感到任何移動或震動。NASA國際太空站計畫負責人Joel Montalbano強調「直到你用盡所有應急計畫，才會開始擔心，今天的事情遠遠沒到那個地步」。他又指出，太空站進入軌道的20年內，推進器的意外啟動只發生過3、4次。NASA署長則發帖文，感謝地面數以千人確保了太空站的安全，美俄將合作調查原因。受事件影響，原定周五波音太空船的試飛押後至下周。

有報道指，若當時太空站繼續以每秒半度的速度旋轉，有可能在12分鐘整個翻轉。

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