太空旅遊｜FAA收緊定義 布蘭森貝索斯或未算是太空人

維珍集團創辦人布蘭森(Richard Branson)及亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)，近期完成舉世矚目的私人太空之旅。但根據美國聯邦航空管理局(FAA)的最新定義，兩人可能仍未算是太空人。

管理局在周二(20日)，即貝索斯太空之旅升空當日，更新「商業宇宙太空人之翼計畫」(Commercial Space Astronaut Wings Program)的指引，要取得商業太空人資格，條件包括飛越外太空與地球約80公里的大氣層分界線「卡門線」，布蘭森和貝索斯都做到這項要求，但除了高度之外，新指引列明必須在飛行期間，展示對公眾安全重要性，或者是對人類太空飛行安全有貢獻的活動。當局說，更新後的指引，更符合他們在商業太空飛行中，保護公共安全的作用。

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FAA於2004年啟動「商業宇宙太空人之翼計畫」計劃，在美國，有興趣人士可以通過軍隊或FAA獲得「太空人之翼」襟章。至於布蘭森和貝索斯在完成太空旅程後所獲得的「太空人之翼」，其實只是他們公司自家製作的襟章，FAA早前亦指，目前沒有審查任何申請。雖然指引更新，意味布蘭森和貝索斯或未算得上是太空人，但仍有一綫希望，因為，新規定同時指出，FAA可以根據申請者得功績授予相關榮譽，具體可由副局長酌情決定。