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諾貝爾獎｜俄羅斯及菲律賓傳媒人獲和平獎
1 小時前
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諾貝爾獎｜俄羅斯及菲律賓傳媒人獲和平獎
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諾貝爾獎｜俄羅斯及菲律賓傳媒人獲和平獎　(諾貝爾獎網頁圖片)

兩名傳媒工作者獲選為今年諾貝爾和平獎得主。來自菲律賓的Maria Ressa及俄羅斯的Dmitry Muratov被諾貝爾獎委員會，選為和平獎得主，委員會指二人分別為捍衛新聞自由作出的貢獻。

Maria Ressa曾是美國有線新聞網絡（CNN）的東南亞首席記者，多次因批評菲律賓總統杜特爾特而被捕，而她亦曾在2010年，菲律賓人質事件中，批評時任總統阿基諾三世。Ressa在2018年被美國《時代雜誌》選為年度人物，而她今年亦已獲得聯合國教科文組織頒發的世界新聞自由獎，被無國界記者資訊及民主委員會列為25個最具影響力的人物之一。

至於Dmitry Muratov是俄羅斯《新報》（Novaya Gazeta）的總編輯，該報因多次揭露俄羅斯政府的腐敗、以及侵犯人權而著名，Muratov在2007年獲保護記者聯盟的國際新聞自由獎。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/俄羅斯及菲律賓傳媒人獲諾貝爾和平獎-287991
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