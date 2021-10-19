信仰之布｜中港台搶購蘋果149元擦拭布 預訂要等兩個月

蘋果日前舉行秋季發布會，外界一貫關注AirPods 3、MacBook Pro及HomePod mini等新產品，其實官網還推出不少周邊配件，其中一款商品更在內地、台灣及香港均無Apple Store取貨服務，原來是原廠擦拭布，引發網民熱議。

最新上架的「擦拭布」掀起討論，只見全白的產品上角落印有蘋果的經典logo，售價為149港元。官網上的產品資訊欄位上寫上「擦拭布以柔軟而不會造成磨損的物料製成，讓你安全有效地清潔任何 Apple 顯示器，包括 nano-texture 玻璃。」由於該款產品號稱能有效清潔任何Apple顯示器，也因此官網上也列出一大串相容的裝置，包括全系列iPhone、iPad、iPad mini、iPad Air、iPad Pro、MacBook Air、MacBook Pro、iMac等，列表畫面相當吸睛。

網民一度笑言是信仰之布

這塊「擦拭布」推出當日，雖然網民普遍認為價錢太昂貴，連登討論區有人笑言這是「信仰之布」，更有網民戲言「已入手100條，諗住炒到$1,000/1條」。據官網資料，當日預訂將可以於11月17日至24日之間到貨，不過事隔短短兩天，香港及台灣蘋果官網資料顯示，出貨至少得等10至12個星期，現時預訂將要等到明年1月3日至15日之間到貨；內地蘋果官網亦顯示，預訂要等到12月31日至明年1月15日之間到貨。證明蘋果產品魅力不言而喻。

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