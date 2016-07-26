修長城｜騰訊號召王者榮耀玩家捐錢 1小時籌1000萬

國家主席習近平提出「共同富裕」後，騰訊早在上月中已投放500億元人民幣，啟動「共同富裕專項計劃」，連同4月的「可持續社會價值創新」項目，合共豪擲1,000億元人民幣。騰訊早前更在旗下王牌手遊「王者榮耀」中，號召玩家捐錢修長城，在短短1小時內就籌得1,000萬人民幣、折合約1,200萬港幣的捐款。

保護長城 加我一個

騰訊6日在官方微博發文，指長城是中華民族的精神象徵，但受風雨侵蝕、地質災害等影響，長城每一天都在消逝，51.2%的長城瀕臨消失或者已經消失。而哪怕是維護最好的明長城，6,000多公里牆體中，也只有 8.2%保存尚好，74.1%都已經崩塌、損毀、風化，甚至只剩基座。

騰訊表示認捐北京市懷柔區的箭扣長城維護修繕，並且號召遊戲玩家一起盡心力，活動上線僅1小時，超過百萬玩家紛紛響應「保護長城 加我一個」活動，捐款金額突破千萬人民幣。

網民：修長城到底是騰訊出錢 還是玩家出錢

不少中國網民表示，自己是「長城守衛軍」，又指「讓更多人知道長城需要保護很好」，不過也有中國網民質疑「這也算共同富裕項目之一？」更諷刺騰訊是「透過遊戲坑錢」、「修長城到底是騰訊出錢，還是玩家出錢？」

騰訊王牌手遊「王者榮耀」被中國當局點名批評，更下令只准未成年玩家在星期五、六、日及假期，在晚上打機1小時。

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