元朗引水道6貓被困疑遭棄養 愛護動物協會籲市民提供資料

愛護動物協會月初接獲求助，稱有貓隻被困於元朗錦田錦莆路引水道，愛協督察分別於本月1及2日到場後先後拯救六隻貓，全部顯得驚慌及極度緊張，而且身體虛弱，身上披著厚重毛髮、指甲過長，部分貓隻眼睛發炎。該批貓隻包括四隻波斯貓，其餘兩隻為異國短毛貓及異國長毛貓。愛協相信事件涉疏忽照顧及遺棄，呼籲市民提供資料。

愛協獸醫團隊其後逐一為貓隻剃去毛髮，並進行治理。愛協稱，從六隻貓身上剃除的毛髮重逾一公斤，當中更混有排泄物、食物、樹葉及貓砂。其中三隻現時情況較穩定，已被送往暫養並逐漸康復，其餘三隻則仍在愛協中心接受治理。

愛協表示，目前最希望貓隻得到治療，盡快康復得以安排領養。愛協又指，一般而言，貓隻極少自行進入引水道，因此有理由相信牠們被人疏忽照顧及遺棄。愛協現正跟進此個案，呼籲市民可以提供資料或線報，可致電2711 1000與愛協聯絡。