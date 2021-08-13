元朗721白衣人案｜團體擺街站冀平反暴動案 老翁發言自稱「有份打」

前年7月21日元朗白衣人襲擊事件，至今共7名白衣人被判監，刑期由3.5年至7年不等，當中最少3人申請上訴。關注團體「珍惜群組」聯同「華記」楊官華，今日在元朗西鐵站外擺街站，收集市民簽名聲援7名白衣人，並揚言要為案件平反。

劉伯稱示威者已抵村門「唔通唔打？」

期間，一名身穿白色背心、自稱姓劉的伯伯到場簽名，楊官華遂邀請劉伯發言，詎料劉伯突自稱「我有份打㗎」。華記見狀打圓場稱「大佬唔好咁啦」，惟身旁的「珍惜群組」召集人李璧而追問下去，劉伯稱示威者當時已到達村門，直言「唔通唔打？」。李璧而形容：「連老人家都識保衛家園」，反問「唔通你拉佢呀？」、「唔通你告佢暴動、打交呀？」「華記」其後著劉伯「你真係唔好行過來」，又叫他先回家，強調「呢單嘢暴動㗎，冇咩你行開」。其後，「華記」向記者表示，劉伯可能剛睡醒及喝了酒，並再三催促劉伯離開。

李璧而批評，在白衣人暴動案中，村民只為自衞而驅趕「黑衣暴徒」，卻遭法庭重判，認為是不公。李璧而又指，聲援白衣人的網上聯署，截至昨晚已有約6萬人聯署，支持平反案件。

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