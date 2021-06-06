免費入場｜中環海濱SummerFest本月26開幕 任玩逾25項活動 寵物都有份

中環海濱活動空間每年一度的《SummerFest 中環夏誌》將於本月26日至8月6日在舉行，今年活動以「#放假#放空#放電」為主題，將在這片位於中環核心的戶外場地，舉行逾25項各式活動，市民可免費入場參與。

《莫奈花園》代入名作情景

今年的大會安排多項常駐活動，例如充滿藝術風情的《莫奈花園》，設計和氛圍受印象派大師莫奈的作品所啟發，遊人可以代入名作情景，一新觀賞體驗。訪客更可隨時揮筆繪畫，與展能藝術家共同再創作莫奈巨作《荷花》和《日落》。此外，《莫奈花園》還備多項精彩節目，包括法式花藝課程、臉譜彩繪。由居港法籍藝術家Nicolas Lesaffre 創造的Hug the K 大型裝置，更會首次亮相，打卡必選。

《SUMMOJI 》全新笑臉符號跳出網絡

毗鄰的《SUMMOJI 》園區，由本地多媒體創作人Calix特為今個夏天設計的十多款立體全新「夏日想」笑臉符號系列，跳出虛擬網絡，空降中環海濱。另一大型設施《光影迷宮》，可讓遊人在日光或燈影的疊影交錯下，在迷宮內兜兜轉轉，體會中環海濱的日與夜。

《生活藝術館》包羅萬有

另一項常駐活動《生活藝術館》，則於7月17日至8月6日舉行。場內四大區域，由遊走全場的流動表演空間，至呈現歌舞、布偶劇、運動示範和多元感觀節目的舞台演出；可讓遊人參與的運動設施及互動樂器藝術裝置「拍檯拍凳」；匯集手作工藝、文藝興趣班的生活藝術市集，為文青日常注入小確幸。

中環海濱變寵物樂園

在中環商業核心區內，人犬難得一起自由奔放。《SummerFest 中環夏誌》特於7月29日至8月6日開放園區，歡迎狗隻盡情玩樂。親子節目《Home Sweet Woof! Festival》既可讓「主子」在設置各種遊戲和裝置的大型空間遊玩，亦有專業馴狗師駐場示範、臉譜彩繪、手作工作坊、賣物會等節目。一家人各取所需，開心度假。

除了常駐節目，《SummerFest 中環夏誌》亦安排廿多項特備活動，包括西非鼓、夏威夷小結他、busking、交響樂、輕音樂現場演奏等音樂節目， 亦有網球、棒球、街舞、定向追蹤、平衡車，以至藝術體操、芭蕾舞等活動，還有在連續三個週五黃昏舉行的大型體能訓練或瑜伽之約《夏日健身夜》。



有興趣可前前往SummerFest中環夏誌查看更多活動詳情。