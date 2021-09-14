內塔尼亞胡涉貪案 證人與妻離奇墜機亡

以色列前總理內塔尼亞胡(Benjamin Netanyahu)因涉嫌貪腐、欺詐和濫用公款遭到起訴，但一對原定要出庭作證的證人與妻子，被證實於希臘一宗墜機事故中罹難。

一架私人飛機於周一(13日)，在即將抵達目的地前，於希臘薩摩斯島(Samos Island)附近突然失聯，當地的漁民表示有聽到兩次爆炸聲，墜機殘骸大約位於機場以南2公里處，截至目前墜機原因尚未釐清，希臘已就事件展開調查。

以色列官方於周二確認，機上的罹難者包括Haim Giron及Esther Giron夫婦二人，兩人都是69歲。其中Haim Giron為以色列通訊部前副主任，原本要在針對內塔尼亞胡的涉貪案中作供。

內塔尼亞胡面臨3項控罪

內塔尼亞胡被控涉及貪腐、欺詐等案件，其中包含與電信商貝澤克公司(Bezeq)的大股東Shaul Elovitch進行權力交易，以換取有利於內塔尼亞胡夫婦的正面報導。除此之外，內塔尼亞胡也被控，要求以色列紙媒《Yediot Aharonot》提供有利他的正面報道，以換取打壓該媒體的競爭對手。內塔尼亞胡涉貪聆訊於去年5月開始審理，惟礙於新冠疫情而多次押後。若果罪名成立，他因受賄面臨的刑期將是最高10年監禁，欺詐和違反誠信的刑罰將是最高3年監禁。