全運會｜鍾南山曾在首屆打破全國紀錄 唔做運動員係因為咁？

第十四屆全國運動會今晚8時在陝西西安開幕，國家主席習近平將出席開幕禮並宣布開幕。

關於全運會，不得不提84歲的中國工程院院士、著名呼吸病學專家鍾南山。鍾南山年輕時喜歡跑步、打波，1955年考入北京醫學院後，因為體育成績出眾，被抽調到北京市體育集訓隊，備戰1959年首屆全運會，結果在首屆全運會男子400米欄測試賽中跑出54.2秒的成績，打破當時54.6秒的全國紀錄。

自認身材體質唔夠好

不過，全運會後，鍾南山放棄成為職業運動員，重返醫學界。他早前受訪時透露，「我覺得我的身材不行，體質也不行，(成績)頂多是達到亞洲水平，達不到世界水平，當運動員沒有前途」。他還曾在去年強調，當年並無在全運會上奪冠，並表示至今仍然堅持堅持跑步、健身等運動，「在我的一生裡，體育鍛煉對我的健康以及事業發展起到了很關鍵的作用」。

根據記錄，首屆全運會男子400米欄的冠軍是梁仕強，成績53.6秒，亞軍周連立，成績53.8秒，季軍袁旦，成績54.4秒。

廣場舞納入全運會比賽項目

全運會還有不少有趣「冷知識」。官媒《人民日報》介紹，原來「無線電收發報」、「航海多項」、「飛機跳傘」等軍事項目，在早期全運會上佔據重要席位。隨著時間推移，全運會比賽項目每屆都有微調，除武術外，目前的項目基本上與奧運會相同，但今屆更特別，首次加入「廣場舞」、「廣播體操」、「健身氣功」、「太極拳」等比賽項目。

至於為何全運會未開幕就有獎牌誕生？官媒《光明日報》指出，全運會項目多過奧運會，但正式賽期較奧運會短，一些比賽場館還分散於舉辦省份的各個城市，甚至其他省市，距主會場較遠，加上全運會期間部分項目的國家隊還要參加國際大型賽事，所以最近三十多年的全運會，每屆都有一些賽事提前開賽，「先期項目」已成為慣例，而且是「必須」。

下屆全運會粵港澳大灣區舉行

首屆全運會1959年在北京舉行，第二及第三屆分別在1965及1975年於北京舉行。之後全運會每隔4年由北京、上海和廣東輪流舉辦，2000年才取消舉辦地限制，自2005年起先後於江蘇、山東、遼寧及天津舉行，今屆來到陝西，而下屆就在粵港澳大灣區(廣東、香港、澳門)。

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