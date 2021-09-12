兩醫院早前遺失843病人資料 今早尋回28人資料

港島西醫院聯網兩間醫院早前遺失843名病人資料，其中涉及東華三院馮堯敬醫院的28名病人資料今早已尋回。

東華三院馮堯敬醫院一名提供社區老人評估服務的醫生，上周五(10日)於安老院舍完成診症後準備駕車返回醫院，期間將一個文件夾遺留於院舍附近的公眾停車場。文件夾中載有一張包含28名病人中英文姓名、身分證號碼、性別及年齡的名單，以及其中24人的藥單。該名醫生返回醫院後發現遺下文件夾，即時通知部門主管並折返老人院，沿途全面搜索，惟未能尋獲。

路人拾獲文件轉交保安

有關文件夾其後由公眾人士拾獲，並經停車場保安員於今早交還院舍職員。院方即時安排取回相關文件夾，經檢查確認全數文件齊全，並已聯絡該名停車場保安員，知悉對方並無細閱文件夾內的詳細資料，相信病人資料外洩機會不高。

瑪麗醫院化驗室遺失815人資料未尋回

另外，由香港大學及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室，上月26日發現遺失一本工作紀錄冊，當中載有815名今年2至8月接受服務的病人英文姓名、出生日期及身分證號碼，惟事隔兩周，醫管局才向公眾披露事件。



該紀錄冊用作安排化驗室日常工作，最後一次使用日期為上月24日，之後一直存放於化驗室內有待銷毀，有關範圍只限職員憑證及密碼進入。至上月26日，職員準備在銷毀紀錄冊前把最近期的資料輸入電腦時，發現遺失該紀錄冊。職員已即時展開搜索，但至今未能尋獲。

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