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兩醫院早前遺失843病人資料　今早尋回28人資料
16 小時前
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港島西醫院聯網醫管局遺失病人資料東華三院馮堯敬醫院香港大學瑪麗醫院
兩醫院早前遺失843病人資料　今早尋回28人資料
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瑪麗醫院化驗室遺失815人資料未尋回。(資料圖片)

港島西醫院聯網兩間醫院早前遺失843名病人資料，其中涉及東華三院馮堯敬醫院的28名病人資料今早已尋回。

東華三院馮堯敬醫院一名提供社區老人評估服務的醫生，上周五(10日)於安老院舍完成診症後準備駕車返回醫院，期間將一個文件夾遺留於院舍附近的公眾停車場。文件夾中載有一張包含28名病人中英文姓名、身分證號碼、性別及年齡的名單，以及其中24人的藥單。該名醫生返回醫院後發現遺下文件夾，即時通知部門主管並折返老人院，沿途全面搜索，惟未能尋獲。

路人拾獲文件轉交保安

有關文件夾其後由公眾人士拾獲，並經停車場保安員於今早交還院舍職員。院方即時安排取回相關文件夾，經檢查確認全數文件齊全，並已聯絡該名停車場保安員，知悉對方並無細閱文件夾內的詳細資料，相信病人資料外洩機會不高。

瑪麗醫院化驗室遺失815人資料未尋回

另外，由香港大學及瑪麗醫院共同管理的婦產科化驗室，上月26日發現遺失一本工作紀錄冊，當中載有815名今年2至8月接受服務的病人英文姓名、出生日期及身分證號碼，惟事隔兩周，醫管局才向公眾披露事件。
　　 
該紀錄冊用作安排化驗室日常工作，最後一次使用日期為上月24日，之後一直存放於化驗室內有待銷毀，有關範圍只限職員憑證及密碼進入。至上月26日，職員準備在銷毀紀錄冊前把最近期的資料輸入電腦時，發現遺失該紀錄冊。職員已即時展開搜索，但至今未能尋獲。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/兩醫院早前遺失843病人資料　今早尋回28人資料-284578
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