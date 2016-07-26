公布進一步支援體育發展 林鄭：爭取體院新設施大樓2024年6月啟用

特首林鄭月娥在行會復會前見傳媒，公布政府多項進一步支援體育發展措施，包括爭取加快興建沙田體育學院新設施大樓在2024年6月前，即下屆巴黎奧運前啟用，當中提供9,000平方米樓面，擴大劍擊館範圍、擴大運動科學及醫學中心及額外住宿設施等，涉款9.9億元，政府會提早在10月底前向立法會申請款項。她指，這是過去10年先後投放18億元擴建和重建體院設施，以及投放11億元興建單車館後，另一項重要的設施。

此外林鄭月娥指，政府亦將與馬會合作成立3億元「能力提升基金」，用於科研、醫學研究及增購器材，備戰未來3年國際大型賽事，而且會要求民政事務局長領導小組，與各界商討本地體育發展的人力需求，將香港體育發展推向專業化及產業化，並會向她提交報告。

她又指，將會更關注全職運動員的求學需要，要求8間資助大學，為精英運動員提供更彈性學習安排，民政事務局及教育局，亦會檢視如何加強學校體育教展，包括舉辦更多活動，及提供更多場地支持，令香港運動事業可以薪火相承，後繼有人。

林鄭：會否再買奧運等轉播權須保密免抬價

被問到政府支持體育發展是否「三分鐘熱度」，林鄭月娥否認，指自己2006年出任民政事務局常任秘書長時，已負責推進體育發展，很多相關工作都是當時開展，她認為只要有市民支持，熱度一定可以持續。至於政府未來會否購買奧運、亞運和世界盃的轉播權，她說認同電視台轉播奧運，對運動員或有激勵作用，對此相信爭議較少，但在採購播映權涉及談判過程，必須保密以免對方得悉意向而抬價，因此不會大張旗鼓公布是否採購。