公社科樣本試卷出爐 問及《國安法》如何釋疑及大灣區機遇

公民與社會發展科將在9月新學年於中四開始教授，並取代通識科，而在中學文憑試只設一份試卷，分為「達標」與「不達標」兩級，考評局今日公布樣本試卷題目問及《港區國安法》的實施及粵港澳大灣區。

題目涵疫苗接種國安法及大灣區

樣本試卷有3條必答題，包括選擇題及回答題，而題目與新冠疫苗接種、《港區國安法》及粵港澳大灣區發展有關，當中《港區國安法》的題目，資料冊包括《港區國安法》的官方條文、財政司長的網誌及全民國家安全教育日的政府新聞稿，要求考生分析在營商環境方面，部分人對《港區國安法》實施可能存在的疑慮，問考生如何釋除疑慮，分數最多的一條(8分)就問到，培養香港青少年的國家觀念，學校教育有多重要。

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至於粵港澳大灣區發展，資料冊包括中國國務院《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，以及其他取材自勞工處網站等關於大灣區的資料便覽，要求考生回答有關促進香港與大灣區城市互聯互通的跨境基建，最多分(6分)的一條，就要求學生回答港青到大灣區內地城市發展事業，當中有何「機遇和挑戰」的問題。