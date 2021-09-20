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六四紀念館解封　支聯會大會周六館內舉行
36 分前
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六四紀念館支聯會警方國安處
六四紀念館解封　支聯會大會周六館內舉行
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警方解鎖六四紀念館，支聯會公司秘書蔡耀昌表示，支聯會周六的會員大會可以在館內舉行，會員將就支聯會是否解散投票。(資料圖片)

警方國安處昨日應支聯會公司秘書蔡耀昌要求，派員到支聯會位於旺角的六四紀念館解鎖，允許重新進入。蔡耀昌指，支聯會周六的會員大會可順利在六四紀念館舉行，會員將就支聯會是否解散投票。

有傳媒昨日與蔡耀昌到六四紀念館現場，發現門外有被爆破痕迹，部分大門玻璃碎片散落地下，大門上方的鐵欄亦有被撬開痕迹，估計是警方破門時造成，過往展示有關六四資料的展板、壁紙、以及文書資料亦被檢走，館內過往不少歷史物品，包括八九民運時示威者使用的頭盔、當日解放軍用的子彈、已故湖南工運領袖李旺陽曾穿過的衣服等亦已不在館內，惟據悉部分文物已於警方搜館前被搬往安全地方。

昨日，正於獄中服刑的主席李卓人及前副主席何俊仁，聯名發表公開信，呼籲各成員團體代表，支持解散支聯會。兩人指，就當前的社會環境，支聯會最好的處理方案，就是主動解散。

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/六四紀念館解封　支聯會是否解散大會周六可館內舉行-285761
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