六四集會 法官指案件涉嚴重公共安全風險 12名六四案判囚4至10個月

支聯會去年如常申辦六四晚會被拒，當日多名泛民人士到維園集會後，分別被控舉行、參與、煽或他人參與未經批准集結罪；支聯會副主席何俊仁、時任民陣召集人陳皓桓等12人早前被控後認罪。區域法院法官胡雅文昨指，認同維園辦六四燭光晚會具象徵性，惟案件涉十分嚴重的公共安全風險，宣布12名被告分別判囚4至10個月，其中張文光、麥海華及梁國華緩刑。

12名被告早前全部承認一項參與非法集結罪，其中7人再承認一項煽惑罪，分別判囚4至10個月；何俊仁、陳皓桓等7名被告涉其他案件正服刑或還柙，總刑期介乎14至22個月；張文光、麥海華及梁國華判8個月，但因健康理由獲緩刑(見表)。



法官指沒爆疫僅好運

胡雅文宣判時指，警方已就集會發出反對通知書，支聯會仍到維園舉辦燭光晚會，人數約最初數百人增至約20,000人，呈堂片段亦顯示到場人士的社交距離不足，違反當時的8人限聚令。她認為，集會不涉暴力，惟仍然對公眾健康構成風險，批評被告錯誤及自大地相信悼念六四，比保障社區及公眾免受嚴重健康風險重要。

胡官表示，即使本案最後沒有引致暴力或疫情爆發，也只是好運而已，眾被告屬公眾人物，在前線參與構成加刑因素，故不會減輕被告罪責，須判處監禁刑罰。同案另有黎智英、胡志偉等8名被告，他們早前表明不會認罪，案件將於11月1日開審。